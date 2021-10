Ile Maurice: Vol d'alambic - L'enquête s'oriente vers une fabrique de barres de fer

La police a, hier, informé le groupe Yihai, propriétaire du Domaine Les Pailles qu'elle a arrêté trois habitants de Pailles, durant le week-end dans l'affaire de vol de l'alambic en cuivre rouge.

Mohammad Ziyaad et Mohammad Zubair Suddun, 23 et 20 ans respectivement et tous deux, tailleurs de pierre, sont passés aux aveux. Sheik Azmat Fawez Clair, 30 ans, travailleur indépendant, a, lui aussi été arrêté dans cette affaire.

Après leur interrogatoire, une opération de reconstitution et de fouille a été effectuée dans une entreprise de fabrication de barres de fer à Plaine-Lauzun. Aucun article incriminant n'a été retrouvé.

Rappelons que l'alambic du Domaine Les Pailles, qui servait autrefois à la fabrication de rhum, a été volé depuis 2015. Récemment, le groupe Yihai, nouveau propriétaire du domaine, a mis sur la table une «forte récompense» en échange de «toute information solide, étayée par des preuves,» pouvant aider à récupérer l'alambic.

De modèle circa 1758, le matériel est estimé à quelque Rs 10 millions

La disparition de cet objet de «très grande valeur et unique à Maurice,» qui faisait partie du décor du domaine depuis de nombreuses années, avait été rapportée au poste de police de Pailles. Parmi les articles emportés lors de ce vol par effraction : trois boîtes d'accessoires, cinq boîtes de panneaux de bois et un alambic en cuivre, utilisé pour la distillation de l'alcool. Tous, des propriétés de Yihai Investment Ltd.