Gabon: Octobre Rose - L'association Obangame a démarré l'édition 2021

L'association des filles et fils du 6ème arrondissement de la capitale a démarré la campagne de sensibilisation concernant la lutte contre les cancers féminins au Gabon.

C'est dans cette optique qu'Obangame en collaboration avec l'association des Sages-femmes du Gabon a fait le tour de Nzeng-Ayong avec ses membres pour emmener les femmes à se faire dépister, le tout dans le strict respect des mesures barrières.

Le sixième arrondissement était tout de rose vêtu le weekend écoulé, avec une délégation des membres de l'association Obangame sur le terrain pour lancer la campagne de sensibilisation liée à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Plusieurs membres de cette association accompagnés des Sages-femmes du Gabon ont sillonné les coins et recoins dudit arrondissement.

En effet, les carrefours GP, Gaboprix, SEEG, de la Cité-Rose et Nouvelle-Cité, ainsi que la zone de Dragage, le marché de Nzeng-Ayong, le Rond Point de Nzeng-Ayong, et « chez les sœurs », ont reçu la visite des éléments d'Obangame durant la journée du 16 octobre. Entre échanges et partage, cette sensibilisation aura été d'un apport non négligeable dans la mesure où plus de 7000 personnes, dont spécialement des femmes, ont été touchées par cette mobilisation des plus importantes.

En accord avec le ministère de la Santé, le centre de santé de Nzeng-Ayong a été retenu pour les dépistages, et après la campagne de sensibilisation, l'association Obangame a promis continuer à œuvrer pour la lutte durant tout ce mois d'Octobre Rose, plus précisément le 30 octobre, jour de dépistage dans le sixième arrondissement de Libreville.