Gabon: Union nationale - Un énième report du congrès et la colère du camp Missambo

Quand se tiendra t-il finalement ce congrès de l'Union Nationale ? C'est moins la question que se posent, non seulement militants et sympathisants de ce parti politique de l'opposition , mais aussi l'opinion politique gabonaise. Prévu se tenir ce 15 octobre à Libreville, le congrès qui doit consacrer l'élection des nouveaux membres de la direction de l'Union Nationale (UN) a été reporté une énième fois. Ce qui semble agacer certains congressistes, comme c'est le cas du camp Paulette Missambo.

Le Congrès de l'Union Nationale (UN) n'a plus eu lieu en date prévue. Un nouveau report qui fâche les congressistes. Ceux du camp Paulette Missambo l'ont fait savoir suite au communiqué de la présidence du bureau dudit congrès qui en substance affirme : "Le Président du Bureau du Congrès porte à la connaissance des congressistes qu'en raison de l'état d'avancement des travaux en commissions préparatoires du Congrès, celui-ci ne peut plus avoir lieu le vendredi 15 octobre 2021 comme prévu. La nouvelle date vous sera communiquée incessamment. Le président du Bureau du Congrès présente ses plus sincères excuses à tous les congressistes pour ce désagrément".

Ce communiqué n'a pas été du goût de l'équipe de Paulette Missambo, candidate à la Présidence de cette formation politique de l'opposition chère à Zacharie Myboto. Dans un communiqué de presse daté du 15 octobre et signé du Directeur de campagne, le contenu indique que "Ce report dénote, sur la forme comme dans le fond, un manque de respect à l'endroit des congressistes et des militants de l'Union Nationale".

L'opinion est tentée de s'interroger sur ce qui peut expliquer cet énième report. L'ajournement de cette messe qui devait élire le successeur de Zacharie Myboto. L'équipe de campagne Paulette Missambo dit être "soucieuse, pour la cohésion du Parti, de ne pas étaler sur la place publique leurs dissensions internes et participer ainsi à sa déstabilisation. Ils ont évité jusque-là d'expliquer à l'opinion les raisons de la crise que traverse l'Union Nationale et qui la prive de Direction depuis plus de 10 mois". Mais au regard du perpétuel questionnement de l'opinion, l'équipe se dit avoir l'obligation et la responsabilité d'établir les faits :

"C'est le 16 septembre 2021, aux environs de 06h du matin, que le Président du Bureau du Congrès a adressé un message à toutes les instances du Parti pour fixer la date du Congrès au 15 octobre 2021. Il ne pouvait ignorer à cet instant précis le décès moins de 48h avant de son adjointe Marie- Agnès KOUMBA, par ailleurs Présidente du Mouvement National des Femmes de l'Union Nationale et candidate à la fonction de Vice-présidente sur notre liste. Quelques heures après, ce même 16 septembre 2021, nous étions informés du décès à Paris du Vice-président Casimir OYE MBA. Quelques jours après les funérailles du Vice-président OYE MBA, nous avons été saisis par le Président du Bureau du Congrès qui nous proposait de reporter la date du Congrès au 29 octobre 2021.

Le mercredi 13 octobre 2021, notre tête de liste, Madame Paulette MISSAMBO a rencontré le Président du Bureau du Congrès pour discuter des préparatifs de ces assises qui devaient se tenir 2 jours plus tard. Au cours de cet entretien, le Président du Bureau du Congrès a sollicité un report de 2 à 3 jours afin de mieux se préparer. Après consultation de ses colistiers, elle a marqué son accord pour un report au mardi 19 octobre 2021, soit 4 jours. Le Président du Bureau du Congrès s'est alors engagé, après en avoir discuté avec le Président de la liste concurrente, à informer sans délai les militants de ce report et de la nouvelle date du Congrès. Mais comme nous le constatons tous, il a informé les délégués du report du congrès le plus tard possible et s'est bien gardé de leur annoncer une nouvelle date. Comme il s'est par ailleurs bien gardé de revenir vers notre tête de liste pour s'en expliquer. Cela est irrespectueux, regrettable et fort dommageable.

En conséquence, nous avons adressé ce jour une correspondance au Président du Bureau du Congrès pour lui demander de fixer sans délai la date du Congrès qui ne saurait dépasser le vendredi 22 octobre 2021 et d'en informer tous les congressistes. À défaut, nous devrons considérer la volonté de prendre le Parti en otage en freinant volontairement les travaux des commissions préparatoires et nous nous verrons obligés de cesser toute collaboration avec le Bureau du Congrès."

Et à leurs militants, ils tiennent ce message : Tenez bon ! Tenons bon ! Restons mobilisés ! Nous combattons le bon combat. Notre combat est celui de la démocratie et de la transparence dans la désignation de nos dirigeants. Nous sommes l'Union Nationale. Nous ne pouvons accepter la compromission, d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit. Ce que nous n'avons pas accepté du Pouvoir établi et qui a justifié la création de notre Parti, nous ne pouvons l'accepter ou le faire germer en notre sein. Cela prendra le temps que cela prendra, mais ni la malice, ni les reports orchestrés par un Bureau du Congrès visiblement aux ordres, n'empêcheront les militants de l'Union Nationale de choisir librement et dans la transparence les femmes et les hommes auxquels ils ont décidé de confier la Direction de notre parti. Nous en avons pris l'engagement au Congrès de décembre 2020 avec vous. Nous irons jusqu'au bout pour le respecter et mériter votre confiance.