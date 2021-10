Gabon: Liliane Massala a présenté ses lettres de créance auprès du Prince Albert II de Monaco

L'Ambassadeur du Gabon en France, Liliane Massala, également accrédité auprès de la Principauté de Monaco, a présenté ses lettres de créance jeudi dernier, au Salon des Glaces du Palais princier, à S.A.S. Albert II, Prince souverain de Monaco.

Débuté par la France le 12 Avril dernier, le périple des créances de Madame l'Ambassadeur s'est poursuivi à Monaco cette semaine où tous les honneurs lui ont été accordés par le souverain du Rocher, conformément à la pratique protocolaire établie sur ce territoire princier.

A l'issue de la cérémonie, S.A.S. le Prince Albert II a accordé à Madame l'Ambassadeur Liliane Massala une audience privée à laquelle prenait part également le Chef de cabinet du Prince.

Ces échanges, ont porté sur deux sujets majeurs : les efforts déployés par les deux Etats dans la lutte contre la pandémie de Covid 19 à l'origine de la crise sanitaire qui sévit à travers le monde, notamment à travers la campagne de vaccination initiée au Gabon en vue d'une reprise plus rapide de la vie sociale et de l'activité économique.

Enfin, la détermination en plus de leur dynamisme et leadership en la matière, du Président de la République, Ali Bongo Ondimba et de S.A.S le Prince Albert II, en faveur de la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité et de la gestion des ressources.

En effet, tout comme le Gabon, la Principauté de Monaco a mis en œuvre des nombreuses conventions et accords internationaux qu'elle a ratifiés, à l'exemple du Protocole de Kyoto, et plus récemment l'Accord de Paris.

A travers ces différents Accords adossés aux recommandations du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat, tous les gouvernements du monde sont appelés à conserver et veiller sur nos précieux écosystèmes, et nos zones sauvages, à préserver et à gérer efficacement au moins 30 % des terres et des océans de notre planète d'ici 2030.

Cette cérémonie emprunte de solennité et de convivialité, s'est achevée autour d'un cocktail offert par le Prince à Madame l'Ambassadeur Liliane Massala.

Nommée le 3 septembre 2020 à ces fonctions, Liliane Massala couvre dans sa juridiction, outre la France, la Suisse, le Portugal ainsi que les principautés de Monaco et d'Andorre.