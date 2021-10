Tunisie: Tourisme - Lancement, le 23 octobre 2021, du projet " FeelMedina" pour animer la Médina de Tunis

Tunis — Le projet "FeelMedina", qui propose des activités touristiques à la Médina de Tunis durant les weekends, pour les six prochains mois, sera lancé le samedi 23 octobre 2021.

Appuyé par le projet "Promotion du Tourisme Durable" de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et conduit par le Groupement d'Intérêt Economique "GIE M'DINTI", l'initiative "FeelMedina" offrira aux visiteurs des expériences touristiques insolites à travers des sorties culturelles, des spectacles de danse traditionnelle et beaucoup d'autres activités programmées pour animer les weekends à la Médina.

Les premiers évènements de ce projet se tiendront le 23 octobre courant à la Médina avec une chasse au trésor organisée par l'association "Carthagina" et un atelier artisanat organisé par "Dowit", startup sociale tunisienne qui a pour mission de soutenir l'artisanat.

Le Groupement d'Intérêt Economique "GIE M'DINTI" est mis en place dans le cadre de la promotion de la Médina de Tunis. Initié en collaboration avec la BERD depuis 2017 et financé par l'UE, il rassemble des artisans, des restaurateurs, des libraires et des propriétaires de maisons d'hôtes... , et a pour but de créer une nouvelle dynamique économique et sociale à la médina.

La Medina de Tunis, coeur de la Capitale!

La médina de Tunis est le cœur historique de Tunis. Couvrant 270 hectares et riche de 12 siècles d'histoire, elle est caractérisée par un réseau de rues, de venelles et d'impasses desservant des maisons à patio accolées les unes aux autres. Classée depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO, la Médina de Tunis est aussi connue par la richesse de ses monuments qui sont aux environs de 670 et également par le fait qu'elle présente l'un des rares témoignages de l'urbanisme musulman : monuments religieux (mosquées, mesjeds, zaouïas), des anciennes medersas...

Le projet "Promotion du Tourisme Durable" est une action conjointe de l' Union européenne en Tunisie initiée dans le cadre du programme "Tounes Wijhetouna" et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Il est mis en œuvre par la GIZ Tunisie, en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et il vise à donner de la visibilité aux acteurs locaux et à créer une nouvelle dynamique culturelle, touristique et économique à la Médina de Tunis.