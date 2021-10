Congo-Brazzaville: Santé publique - Dépistage gratuit des maladies oculaires

La campagne de dépistage des pathologies oculaires qui conduisent à la cécité a lieu au siège de l'Association nationale des aveugles et déficients visuels du Congo (ANADVC) à Mfilou, jusqu'au 29 octobre.

Le dépistage est couplé à la sensibilisation aux maladies oculaires comme le glaucome, la cataracte, la rétinopathie diabétique, le trachome et l'onchocercose de la rivière. La cataracte est la principale cause de cécité dans le monde. Elle nécessite une prise en charge précoce afin d'éviter le glaucome. Au cours de la campagne, les patients bénéficieront également du dépistage de la tension artérielle et du diabète. Le diagnostic permettra aux spécialistes d'orienter les patients vers les partenaires de l'association pour une prise en charge. Il s'agit notamment de Diab-Action et l'Association pour la préservation pour la vue.

« Cette sensibilisation ne concerne pas seulement les personnes vivant avec le handicap car l'association interpelle tout le monde, afin de réduire l'écart entre les voyants et les non-voyants sur ces pathologies qui peuvent toucher toute catégorie de personnes et engendrer des conséquences tristes sur le plan familial et professionnel », a expliqué le secrétaire général de l'ANADVC, Emmanuel Bati, soulignant l'importance de la canne blanche tout en déplorant la non-utilisation de celle-ci par les femmes aveugles. A cette occasion, des cannes blanches ont été mises à la disposition des non-voyants.

Pour sa part, la responsable genre de l'association organisatrice du dépistage, Gustavine Lozolo Massangha, a indiqué qu'une émulation est prévue pour récompenser les élèves et étudiants non-voyants admis aux différents examens d'Etat, honorer également les différents acteurs œuvrant dans la promotion de cette catégorie de personnes vulnérables.

Abordant la question de la pandémie du coronavirus qui touche le monde entier, Gustavine Lozolo Massangha a invité les personnes vivant avec handicap à se faire vacciner, ainsi qu'au respect des gestes barrières.