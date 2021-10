Maroc: Kénitra - Interpellation de deux individus pour trafic de comprimés psychotropes (DGSN)

Rabat — Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra ont interpellé, mardi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus (50 et 53 ans), dont un repris de justice et un citoyen marocain ayant la nationalité espagnole, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de comprimés psychotropes.

L'arrestation des deux prévenus a eu lieu immédiatement à leur arrivée à bord d'un véhicule léger à la gare de péage sur l'autoroute reliant Tanger et Kénitra, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les opérations de fouille ont permis la saisie de 8.985 comprimés psychotropes de type "Rivotril", plusieurs téléphones portables et une somme d'argent de 60.000 DH, soupçonnée provenir du trafic de drogues et de psychotropes.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, à l'effet d'identifier les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et appréhender l'ensemble des personnes impliquées dans ces actes, ajoute la même source.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les services de la DGSN et de la DGST pour le démantèlement des réseaux de trafic de drogues et de psychotropes aux niveaux national et international, conclut le communiqué.