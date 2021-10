Algérie: Equitation - Concours national de saut d'obstacles - Prix de la ville de Sidi Bel-Abbes

ORAN -Un concours national de saut d'obstacles: prix de la ville de Sidi Bel-Abbes aura lieu du 21 au 30 octobre au centre équestre "Beni-Ameur" de Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris mardi auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA).

Cette manifestation hippique de deux week-ends, organisée par le club équestre "Beni Ameur" en collaboration avec la FEA, verra la participation de plus de 100 cavaliers et cavalières d'une vingtaine de clubs équestres de différentes régions du pays, dans les catégories cadets, juniors et seniors.

La première semaine du 21 au 23 octobre prévoit le déroulement de 17 épreuves s'adressant aux cavaliers cadets, juniors et seniors titulaires du 1er degré et montant des chevaux âgés de 4 ans et 5 ans avec des obstacles de 1,15 mètre à 1,30 mètre, avant la deuxième étape programmée du 27 au 30 octobre.

Le programme de ce concours national comprend 38 épreuves toutes catégories confondues dont le grand prix de la ville de Sidi Bel-Abbes une étoile en cadets, juniors et seniors.