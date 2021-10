Angola: João Lourenço félicite le président élu de Cap-Vert

Luanda — Le chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a félicité ce mardi le président élu du Cap-Vert, José Maria Neves, pour avoir remporté les élections présidentielles du 17 de ce mois.

"J'ai l'honneur de féliciter Votre Excellence, au nom de l'Exécutif angolais et en mon nom propre", a déclaré l'homme d'Etat angolais dans le message adressé à José Maria Neves.

Il a ajouté que cette victoire confirme le haut niveau de confiance que le peuple a placé dans les qualités de leadership de José Maria Neves, "fortement engagé" dans le développement du Cap-Vert et dans l'amélioration des conditions générales de vie des Cap-Verdiens.

Dans la lettre, il exprime le désir de continuer à travailler ensemble pour que les relations entre l'Angola et le Cap-Vert soient portées à un niveau qui correspond aux intérêts et aux aspirations des deux peuples.

Le chef de l'Etat angolais est convaincu que le président élu José Maria Neves fera des efforts pour réaliser, "le plus largement possible, les grands désirs de progrès et de développement du peuple capverdien".

« Veuillez agréer, Excellence, mes meilleurs vœux de bien-être personnel et de réussite dans la noble mission de chef de l'État (... )», lit-on dans le message de félicitations.

Soutenu par le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV), José Maria Neves a été élu, dimanche, cinquième président de la République du Cap-Vert, succédant à Jorge Carlos Fonseca, qui a terminé son deuxième et dernier mandat.

L'homme politique a été élu avec plus de 51 % des voix, contre 42 % de son principal adversaire, Carlos Veiga, du Mouvement pour la démocratie (MPD).

L'Angola et le Cap-Vert entretiennent des liens étroits de coopération et d'amitié. Parmi les différents protocoles signés, se distinguent les accords d'exemption de visa et de coopération technique dans des domaines tels que l'éducation, la défense, le pétrole, la diplomatie, l'agriculture, les transports, les finances, l'administration, entre autres qui animent les relations bilatérales.