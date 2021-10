Cote d'Ivoire: Maurice Kakou Guikahué - « En avant pour le centenaire glorieux, avec une escale déterminante à l'élection présidentielle de 2025 »

Intervention du Secrétaire exécutif du Pdci-Rda, Professeur Maurice Kakou Guikahué à l'occasion de la cérémonie de clôture des activités commémoratives du 75eme anniversaire de son parti. Le thème du Colloque des 75 ans était : " le pdci-rda : cap sur le centenaire (2046) ». C'était le lundi 18 octobre 2021 à la place Henri Konan Bédié de la Maison du Pdci-Rda à Abidjan-Cocody.

Excellence Monsieur le Président, Militantes et Militants, c'est un grand plaisir pour moi que de prendre la parole ce matin, à l'occasion de la cérémonie de clôture des activités commémoratives du 75ème anniversaire du PDCI- RDA , pour vous souhaiter la bienvenue et saluer par la même occasion en votre nom, la présence remarquée des partis politiques frères.

Mesdames et Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux des Partis frères et des plateformes de l'opposition, merci pour votre présence réconfortante à cette cérémonie et votre constance auprès du Président Henri Konan Bédié.

Je voudrais vous transmettre la gratitude des militants pour l'effort particulier que vous avez déployé pour la libération des prisonniers de la crise d'octobre 2020 et le retour d'exil de notre frère, Noël Akossi Bendjo.

Nous vous soutenons pour votre persévérance pour la libération des derniers 4 jeunes originaires de Toumodi, encore dans les liens de la détention, à la Maison d'Arrêt et de Correction d' Abidjan.

Toutes les activités programmées que vous avez validées et que nous avons annoncées le samedi 10 avril dernier, ont toutes été exécutées selon le calendrier préalablement arrêté en dehors des cérémonies de reconnaissance à votre personne que les militants avaient projetées dans votre village natal mais qui ont dû être suspendues, en raison du rappel à Dieu du Doyen BEDIE Koffi Marcellin, votre frère aîné. Nous vous renouvelons les condoléances des militantes et militants du Parti.

Je voudrais saluer Madame Henriette Konan Bédié pour son implication personnelle dans la commémoration des 75 ans du PDCI-RDA.

En effet, à l'occasion de la célébration de la fête des mères de la Mairie de Cocody, elle a affirmé à cette même place qu'elle était venue prendre sa part dans la commémoration des 75 ans du PDCI- RDA. De plus, elle était avec nous, le 10 avril au lancement de la commémoration des 75 ans, le 27 avril, à l'ouverture des journées de solidarité et aujourd'hui, le 18 octobre elle sera avec nous, à la messe anniversaire de naissance du Père-Fondateur, Félix HOUPHOUET-BOIGNY. Qu'elle soit vivement remerciée.

A présent, qu'il me soit permis de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier particulièrement les Délégués Départementaux, Communaux et Généraux ainsi que MM. ABY Raoul, OHOUO Jacques Gabriel, EMMOU Sylvestre, Jean Marc YACE, NKOUMO MOBIO Eric, Maires PDCI- RDA du District Autonome d'Abidjan, MM. MBIA Roger, BAGROU GOLI et LAGUI JOACHIM respectivement Maires PDCI- RDA d'Agnibilekrou, de Diégonefla et de Oumé qui ont été de puissants leviers dans la réussite des Séminaires éclatés et du Colloque des 75 ans du PDCI- RDA. Une mention spéciale aux vice- présidents qui ont pu encadrer les Délégués de leurs régions respectives.

Mesdames et Messieurs les membres du Secrétariat Exécutif, merci pour l'effort collégial déployé tout au long de ces 7 mois. Que dire des militantes et militants de base. Vous avez été formidables par votre adhésion et votre présence soutenue aux séances de travail des séminaires éclatés, exercice de démocratie interne au cours duquel, la parole vous a été donnée.

A tous les cadres qui ont participé aux différentes séances de synthèse et de travaux préparatoires du colloque, au Président du Comité Scientifique EZAN AKELE et son Équipe, je voudrais adresser mes sincères remerciements.

Au terme de la commémoration des 75 ans du Parti, mon constat est net. Nous y sommes entrés le 9 avril 2021 avec pleins de doutes et nous en ressortons le 18 octobre 2021, pleins de conviction et d'espoir pour le rayonnement de notre grand Parti, le PDCI- RDA.

Monsieur le Président

Je voudrais terminer mon propos en vous renouvelant toute ma gratitude pour la confiance que vous avez placée en moi. Félix HOUPHOUET- BOIGNY m'a formé etVous, Henri KONAN BEDIE, vous assurez mon éducation et mon encadrement depuis 28 ans. Merci Monsieur le Président.

En avant donc et sous l'autorité du Président Henri KONAN BEDIE, pour le centenaire glorieux, avec une escale déterminante; celle de la victoire du PDCI- RDA, à l'élection présidentielle de 2025.

VIVE LE PDCI- RDA, UNI, VICTORIEUX ET ÉTERNEL !

Je vous remercie

Fait à Abidjan, le 18 octobre 2021

Pr Maurice kakou Guikahué

Secrétaire Exécutif en chef du Pdci- Rda