Swaziland: Solidarité et proximité des Évêques sud-africains en visite pastorale - appel au dialogue

Manzini — "En faisant cette proposition de dialogue qui est considérée comme significative par tous, nous réaffirmons les paroles du Pape François qui a adressé avec amour à "ceux qui ont des responsabilités, et à ceux qui expriment leurs aspirations pour l'avenir du pays, l'appel à un effort commun pour le dialogue, la réconciliation et le règlement pacifique des différentes positions. Un dialogue social authentique "implique la capacité de respecter le point de vue de l'autre et d'admettre qu'il peut comporter des convictions et des préoccupations légitimes". (Fratelli Tutti, 203)", déclarent les Évêques de la Conférence épiscopale catholique d'Afrique du Sud (SACBC), qui ont effectué ces derniers jours une visite pastorale dans le royaume d'eSwatini.

Dans une déclaration publiée au lendemain de la visite et envoyée à l'Agence Fides, le président de la SACBC, Mgr Sithembele Sipuka, Évêque de Mthatha, souligne que les Évêques " disent humblement un mot sur ce qui pourrait contribuer à la construction de la paix pour laquelle eSwatini est connu ".

Le texte des Évêques note : "Le Royaume d'eSwatini est connu comme un pays pacifique, avec une culture de courtoisie, d'humanité et d'hospitalité. Nous nous souvenons de son hospitalité et de sa solidarité lorsqu'elle a accueilli des réfugiés et des exilés sud-africains fuyant l'oppression de l'État d'apartheid en Afrique du Sud. Nous nous souvenons également de l'hospitalité avec laquelle les habitants d'eSwatini ont accueilli les réfugiés du Mozambique à la fin des années 1980 et au début des années 1990, en raison de la guerre civile dans ce pays. Ces deux pays ont une énorme dette de gratitude envers le peuple d'eSwatini. Les exilés ont bénéficié de la qualité supérieure de l'éducation dans le Royaume et sont revenus bien équipés pour servir leur pays".

Le document poursuit : "Comme de nombreux pays, l'eSwatini a dû relever de nombreux défis, notamment celui d'être l'un des pays les plus touchés par la pandémie de VIH. Les souffrances causées par le VIH ont été aggravées par d'autres problèmes sociaux, politiques et économiques et, plus récemment, par le Covid-19, qui a plongé de nombreuses personnes dans une pauvreté extrême. Au fil des ans, le peuple d'eSwatini, fidèle à sa nature pacifique, a traversé ces moments difficiles de manière pacifique. Les récentes vagues de violence sans précédent qui ont déferlé sur le pays au milieu de cette année et qui ont fait des morts, des blessés, ainsi que la destruction de biens à grande échelle, semblent suggérer un manque de patience qui doit être retrouvé si l'on veut éviter que ce beau pays ne tombe dans la guerre civile et les souffrances concomitantes".

Les Évêques ont exprimé leur proximité et ont motivé la visite de la manière suivante : "En voyant cette souffrance et en craignant qu'elle ne soit encore pire, mus par le sentiment de partager une seule humanité et par notre conviction que, bien que 'nous soyons plusieurs parties, nous appartenons tous les uns aux autres' (Rom 12:5), en tant que Conférence des Évêques d'Afrique du Sud (dont eSwatini fait partie), nous avons décidé de faire une visite de solidarité et de pastorale à eSwatini. Nous sommes reconnaissants au gouvernement de nous avoir accueillis et de nous avoir parlé de la situation dans le pays. Nous sommes reconnaissants aux catholiques d'eSwatini, aux femmes consacrées, aux prêtres, au Conseil des églises d'eSwatini et aux nombreux groupes civils, ainsi qu'aux personnes qui ont partagé leurs points de vue sur la situation du pays".

En ce qui concerne le fond de l'affaire, les Presuli notent : "Nous sommes encouragés par le fait que toutes les personnes auxquelles nous avons parlé, y compris le gouvernement, ont exprimé leur ouverture au dialogue et à la négociation. Cependant, nous sommes préoccupés par le fait qu'il existe des points de vue différents sur le type et la forme du dialogue et des négociations ; compte tenu de ces différences, il semble qu'un tel dialogue ne puisse avoir lieu, ou du moins ne soit pas aussi efficace qu'espéré, s'il ne fait pas l'objet d'un accord. Bien que l'eSwatini soit connu pour sa structure de dialogue traditionnelle, tous nos interlocuteurs, à l'exception du gouvernement, ont exprimé leur opinion sur d'autres structures et possibilités de dialogue. Face à cette volonté manifeste, malheureusement accompagnée de violence, il nous semble que le 'dialogue sur le dialogue' pourrait être un point de départ constructif".

Les Prélats ont enregistré "un fort sentiment d'aliénation parmi le peuple et un désir de restaurer un sentiment de symbiose et une relation d'attention entre le Roi et son peuple. Tous sont convaincus de la gravité du moment présent et de l'urgence de mettre en place des mesures pour aider à construire une société juste et pacifique. C'est ce que nous considérons comme requis par le moment présent et surtout par la dignité même de la personne humaine, image de Dieu, le Créateur". En conclusion, les Évêques assurent le gouvernement d'eSwatini et ses citoyens de leurs prières, espérant "une disposition d'esprit qui unira le pays et conduira à la justice, la paix et le développement pour tous".

