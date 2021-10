Afrique de l'Ouest: Mauritanie-Sénégal - Le chevronné diplomate mauritanien Mohamed Yahya Teiss a présenté vendredi dernier ses lettres de créances au Président Macky SALL en qualité d'Ambassadeur

Au cours de la cérémonie, le diplomate mauritanien a transmis au président sénégalais les salutations et les vœux de succès du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. A son tour, Monsieur Macky Sall a chargé SEM Mohamed Yahya Teiss de transmettre au Président de la République ses salutations et ses vœux de succès et de prospérité pour le peuple mauritanien.

Il a saisi cette occasion pour se féliciter du niveau exceptionnel des relations entre les deux pays frères, qui puisent leurs sources dans une longue histoire commune, et qui se sont renforcées ces dernières années, par la volonté ferme des deux chefs d'État, dans de multiples domaines d'intérêt commun.

L'ambassadeur Mohamed Yahya dit Daha Ould TEISS remplace à Dakar Cheikhna Ould Nenni, en fonction depuis 2016. Ce dernier journaliste de carrière va déposer désormais ses valises sur le quai parisien de Solférino. Le nouvel ambassadeur mauritanien accrédité au Sénégal après un passage fort bien apprécié au Niger est un éminent universitaire, ancien Directeur des affaires consulaires, juridiques et de coopération au Ministère mauritanien des Affaires Étrangères, chargé de mission au titre de Chef de mission diplomatique à Londres. La chancellerie dakaroise est un maillon stratégique dans la diplomatie extérieure mauritanienne. Dans le milieu, on le lui reconnaît son coefficient d'analyste très pointu et son abnégation au travail bien soigné.