Cote d'Ivoire: Unjci - Un bimestriel pour promouvoir le professionnalisme et l'excellence

« Unjci Mag » est la dénomination du magazine que l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) vient de mettre à la disposition des journalistes et professionnels des médias et de la communication pour promouvoir le professionnalisme et favoriser le partage d'expériences.

Le lancement de l'outil de communication a donné lieu à une cérémonie, le 19 octobre, à la Maison de la presse au Plateau. Ce, en présence des past Ebony, des journalistes, des faîtières d'associations de journalistes et des professionnels de la communication ainsi que des partenaires de l'Unjci.

Le bimestriel de 52 pages a été présenté par Tia Koffi Sylvain alias Dekos Badaud, vice-président chargé des projets au sein du conseil de gestion de l'Unjci. Selon lui, ce magazine d'information se veut un outil de communication qui vise à donner une certaine visibilité aux partenaires de l'Unjci, à promouvoir le professionnalisme et à favoriser le partage d'expériences entre la jeune génération et les aînés dans le métier.

Jean-Claude Coulibaly, président de l'Unjci, a exprimé sa gratitude à ceux qu'il appelle les aînés et journalistes chevronnés tels que Zio Moussa, Alfred Dan Moussa pour leur accompagnement dans la mise en place de cet outil de communication.

« Ce magazine est un support périodique qui se veut un trait d'union entre le journaliste et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Entre la faîtière et ses partenaires. Les missions assignées à Unjci Mag sont, entre autres, de communiquer sur les actions et activités de l'Unjci et sur celles de la Maison de la presse d'Abidjan. Le magazine a également pour objectif d'offrir une visibilité plus accrue et permanente à nos partenaires et de favoriser une interaction plus dynamique entre ceux-ci et l'Unjci », a exposé le président de l'Unjci pour donner la raison de la création du magazine.

Et d'ajouter que « Unjci Mag » vient combler un besoin de communication du journaliste et rendre justice aux partenaires qui lui donnent les moyens de poser des actions et qui sont véritablement visibles une fois par an à travers la soirée des Ebony.

Selon lui, le magazine a pour ambition de se positionner à l'avant-garde du professionnalisme et de l'excellence. Dans cette optique, en plus des pages classiques, Unjci Mag dispose d'un espace thématique appelé les cahiers des médias. Cet espace spécialisé est dédié aux sujets pointus traités par les professionnels les plus aguerris de la corporation.

« Les cahiers des médias est un instrument didactique et de partage d'expériences permettant aux professionnels des médias les plus émérites de faire profiter leurs expériences professionnelles et leurs conseils aux journalistes en début de carrière », a soutenu Jean-Claude Coulibaly.

Unjci Mag qui va paraître tous les deux mois est gratuit. De pagination variable, il traite des sujets qui ont trait aux métiers du journalisme, de la communication et des médias.