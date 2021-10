Afrique: Au nom de Laine Ornella et de sa grossesse tuée dans l'oeuf à l'hopital

Une Terre pitoyable. En manque cruel de braves héros, d'idoles en vertu, d'hommes extraordinaires, de fiers patriotes. Elle se tord de douleur, cette terre courbaturée. Son économie, percluse, n'attire personne. La misère d'en bas est extrême. Le mal a pour cause, la corruption d'en haut. Elle est endémique - le vol est devenu une carrière dans toutes les sphères de la société - Chez ceux qui n'ont rien à voler ou à détourner, les cœurs lâchent et cessent de battre dans les poitrines rabougries, ridées. L'hôpital enfonce le clou. Il tue.

Son personnel, à cœur joie, achève les malades avec grands éclats de rire. Les morgues débordent de cadavres. Au plus haut d'en haut, la préférence est à la sourde oreille, à l'omerta total. Monsieur « Allons-y seulement », le champion du 4eme mandat, se terre et, tel un renard dangereux, reste tapi au fond de sa tanière, incapable de communiquer sur sa gouvernance. Dans un pays en roue libre, le laisser-aller est indescriptible, l'impunité sans commune mesure. surréaliste. Pendant ce temps les prisons sont gorgées de détenus politiques. Cette terre insolite, le Togo, a mal partout.

Aucune initiative en vue, aux fins d'une réflexion nationale élargie, avec la société civile et les intellectuels, sur les maux de la société et comment les résoudre. Pour dire la chose dru, cru, le profile de Faure Gnassingbé est le véritable problème de notre pays, trop médiocre pour être porteur de solutions quelconques. Le Togo est aujourd'hui une grosse merde. Que s'est-il passé pour que Faure soit devenu, après 16 ans de pouvoir, un grand recul pour la patrie, pour que tout son système soit réduit à ce qu'il convient d'appeler un clan d'ignares triomphants ? Il est clair - et l'intéressé nous en donne les preuves chaque jour - dans 25 ans comme dans cent, il ne peut pas produire les résultats attendus.

La seule condition, si les Togolais de tous les âges, de tous les bords et de toutes les conditions veulent rentrer dans l'espérance, c'est que Faure décampe. C'est le minimum exigible. Il est largement éligible à un retrait total de la gestion des affaires publiques ? Et le lui demander ne saurait être pris pour un crime. Son départ est une question existentielle. S'il y a un défi que chaque Togolais, quel qu'il soit et ou qu'il se trouve, doit se lancer, c'est sans nul doute celui-la.

RIP Nella.

Question : Pour une fois, y aura t-il au Togo un juge pour se saisir de ce dossier et chercher à savoir comment cette jeune femme a pu perdre la vie, à l'hopital, avec son enfant dans le ventre ?

Washington DC

USA