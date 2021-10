Afrique: Ouagadougou - Les Echos du FESPACO

Après Abidjan, Ouagadougou reçoit les « 50 ans de mode » de Pathé'O

« Vivre c'est résister. Résister à tous les aléas de la vie. Il faut exister. Il faut résister (...) L'habillement fait partie de notre identité », a déclaré le couturier Pathé'O, ce mardi 19 octobre 2021, à Ouagadougou. Après Abidjan, c'est Ouagadougou qui accueille la célébration des 50 ans de carrière de Pathé'O. Cette célébration sera marquée par la dédicace du livre « Pathé'O de fil en aiguille », un livre biographique écrit par Cheick Yvan. Ce cinquantenaire, c'est aussi un master class à l'intention des jeunes. Le clou sera un défilé de mode et une grande exposition vente des tenues du défilé pour permettre au public de s'offrir ces pièces uniques.

Le Cardinal de Ouagadougou au MICA et Fespaco Pro

Son Éminence, Philippe Cardinal Ouédraogo a visité ce 19 octobre 2021, en compagnie du Délégué général du Fespaco, Alex Moussa Sawadogo, le Marché international du cinéma africain (Mica) et les activités du « Fespaco Pro » qui se déroulent au siège du Fespaco. Le prélat a félicité le délégué général et béni l'organisation de la 27e édition de la biennale du cinéma africain.

Le Marché international du Cinéma africain en chiffre

Le Mica met en relation les acheteurs internationaux et les vendeurs d'œuvres cinématographiques. Le Mica favorise pour ainsi dire les transactions entre producteurs et acheteurs de films africains et de la diaspora. Le Mica, ce sont 51 films dont 13 films de fictions longs métrages ; trois (3) films fictions courts-métrages ; 21 documentaires longs métrages ; huit (8) documentaires courts-métrages et six séries télévisuelles. A cela, il faut ajouter 66 sociétés au catalogue dont 18 institutions-organisations nationales et internationales ; 23 sociétés de production ; 18 sociétés de distribution, de diffusion et autres ; deux écoles de formation et cinq festivals.

A'salfo, Pathé'O et Guy Kalou distingués aux "Celebrities days"

La 3è édition de "Celebrities days" qui distingue les stars de la culture et du sport devenues désormais une activité du Fespaco, a distingué les Ivoiriens A'salfo, Pathé'O et Guy Kalou. C'était dans la nuit du 17 au 18 octobre, à l'hôtel de ville de Ouagadougou. Pathé'O a été honoré pour une 2è fois avec un trophée pour marquer ses 50 ans de métier. Iron Biby (sport), Didier Awadi (musique) Moumouni Dagano (sport) sont, entre autres, les stars distinguées.

L'Uemoa veut règlementer le secteur du cinéma avec trois directives

Les trois principaux points appelés directives pour la règlementation du cinéma africain sont : une meilleure harmonisation du cadre règlementaire ; une meilleure conservation du patrimoine de l'union et la protection des droits des créateurs. Il faut noter que l'Uemoa donne trois prix spéciaux dans les catégories courts métrages, longs métrages et documentaires lors du Fespaco.

Babacar Galbani, le concepteur du monument de la place des cinéastes

Le monument de la place des cinéastes à Ouagadougou a été construit en février 1987. Babacar Galbani, l'un des concepteurs de cet édifice haut de 12m25 et qui pèse 10 tonnes, en est fier. A Ouaga dans le cadre de la 27e édition du Fespaco, bien qu'il passe inaperçu, les connaisseurs n'hésitent pas à lui présenter leurs félicitations. « Le monument représente une caméra dont l'objectif est pointé vers le ciel. Nous avons voulu l'installer ainsi », explique-t-il.

