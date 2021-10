Afrique: FESPACO 2021/Le Mogho Naaba Bâogho aux ministres africains - « Perpétuez les liens séculiers culturels entre les peuples »

Présente à Ouagadougou dans le cadre de la 27e édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Harlette Badou N'Guessan Kouamé, a rendu visite, le 18 octobre, à Sa majesté le Mogho Naaba Bâogho.

Par la voix de son porte-parole, Salifou Kaboré, le souverain Mossi, a demandé à ses hôtes de perpétuer les liens séculiers culturels entre les peuples Africains. Aussi, a-t-il salué la clairvoyance des États pour la place qu'ils accordent à la Culture, à travers la création des ministères de la culture. La séance a pris fin par des conseils et des paroles de bénédiction à ses hôtes.

La ministre ivoirienne était accompagnée de ses homologues du Burkina Faso, Dr Élise Foniyama Ilboudo Thiombiano ; de la ministre Achta Djibrine Sy du Tchad et de toute la délégation ivoirienne. Mme Harlette Badou N'Guessan Kouamé a félicité Sa Majesté pour ses actions en faveur de la paix, de la cohésion sociale et pour son rôle dans l'éducation de la société.

C'est le lieu de souligner que ce vendredi 22 octobre 2021, les festivaliers auront l'occasion d'assister au "faux départ du Mogho Naaba Bâogho" qui s'est inscrit dans les activités du Fespaco.

C'est tous les vendredis matin entre 7h et 8h qu'a lieu le "faux départ du Mogho Naba" devant son Palais à Ouagadougou.

Vêtu de rouge, en tenue de guerre, le souverain sort de son palais et prêt à partir en guerre. Ses ministres et ses femmes vont le supplier en tenant la selle du souverain pour l'empêcher de partir.

Mais avant, Harlette Badou N'Guessan Kouamé et Patrick Hervé Yapi, Directeur général du Marché des arts et du spectacle d'Abidjan (Masa) ont pris part à une séance de travail au stand de l'Organisation Internationale de la Francophonie (Oif). Il faut noter que la Côte d'Ivoire entretien de bon rapport avec l'Oif qui est un appui institutionnel et financier au Masa.

Envoyé spécial à Ouagadougou