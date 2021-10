Madagascar: Lutte contre la corruption - Convention des acteurs pour le respect des droits de l'Homme

Le gotha de la lutte contre la corruption s'est réuni hier à Anosy pour annoncer à la presse une nouvelle étape franchie dans la lutte contre ce fléau. Cette fois-ci, il s'agit d'intégrer la dimension des droits de l'Homme dans la prévention et la lutte contre la corruption.

Une convention dans ce sens a donc été signée par huit entités différentes qui opèrent dans ce sens, notamment le Haut conseil pour la défense de la démocratie et l'Etat de droit, le ministère de la Justice, le bureau indépendant anti-corruption, le service de renseignement financier, le comité pour la sauvegarde de l'intégrité, la commission nationale indépendante des droits de l'Homme et la Transparency International-Initiative Madagascar et l'ONG Tolotsoa. L'initiative, qui compte développer une collaboration technique et juridique entre les acteurs, a été appuyée par la contribution financière de l'Ambassade de France à Madagascar et l'Organisation internationale de la francophonie.

L'objectif de la convention est d'avoir une « synergie des acteurs pour plus d'efficacité » a déclaré le président Haut conseil pour la défense de la démocratie et l'Etat de droit, Pierre Lenoble. Mais le fait d'avoir déjà pu réunir à une même table les différents acteurs qui combattent la corruption dans le pays est déjà un « symbole inédit » a annoncé, quant à lui, le directeur général du bureau indépendant anti-corruption, Laza Andrianirina. « Il n'est pas question de temporiser la lutte contre la corruption », a souhaité le chef de service de coopération et des actions culturelles de l'ambassade française, Andrzej Rogulski, après ce nouvel élan.

Léonard Emile Ognimba, ambassadeur de l'Organisation internationale de la Francophonie, a précisé que la convention multipartite, qui va durer deux ans, définit alors la collaboration entre les entités en matière d'échanges d'informations, d'appui aux citoyens victimes de corruption qui affecte directement ou indirectement ses droits individuels, de sensibilisation et de plaidoyer ainsi que la pérennisation du mécanisme de lutte contre la corruption suivant une approche basée sur les droits de l'Homme.