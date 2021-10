Madagascar: Basket-ball - Analamanga - Honty Razafitrimo candidat à la présidence

La ligue d'Analamanga de basket-ball organisera une Assemblée générale élective ce vendredi 22 octobre à l'IBIS Hôtel Ankorondrano.

Pour l'heure, deux prétendants à la présidence sont déjà connus, à savoir Honty Razafitrimo, l'actuel vice-président de la ligue et l'ancien président de la Chambre nationale des Huissiers. Quant au président Fidy Rasolomalala, il ne sera plus candidat. En effet, quatre personnes seront à élire, entre autres, le président, le vice-président, le secrétaire général et le trésorier. Pour le Secrétaire général, Haingo Mampionona Ratovonjanahary, il sera candidat à sa propre succession.

Les personnes qui veulent se porter candidat auront jusqu'au 22 octobre, le jour de l'élection à 14 heures pour déposer leur dossier de candidature composé d'un certificat de résidence, une photocopie de la CIN certifiée et un bulletin numéro 3. Cette AGE sera précédée par l'Assemblée générale ordinaire le matin qui va être centrée sur le rapport d'activités des cinq sections et de la Commission régionale des arbitres (CRA) de la ligue d'Analamanga. La présence du directeur régional de la Jeunesse et des sports et du président de la Fédération malgache de basket-ball, est prévue durant cette AGE.