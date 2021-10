Madagascar: Épreuve de force entre le pouvoir et les PAT

L'université a toujours été l'une des épines des différents régimes qui se sont succédé depuis bientôt cinquante ans. Les étudiants ont toujours eu cet esprit frondeur qui ne peut laisser les pouvoirs en place indifférents.

Certains hommes politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, ont fait de leurs problèmes leur cheval de bataille et les ont encouragés dans leurs contestations et en ont fait leurs pions, mais ce genre de manipulation n'a plus cours aujourd'hui. Les personnels de l'université et les étudiants interpellent les autorités pour recevoir ce qui leur est dû et ils le font avec véhémence. Le dialogue est ouvert, mais il n'a pas pour le moment porté ses fruits. La corde est en train de se tendre entre ces derniers et le ministère de tutelle.

Épreuve de force entre le pouvoir et les PAT

La ministre de l'Enseignement supérieur a déclaré, lors de l'ouverture officielle de l'année universitaire à Fianarantsoa, que le budget destiné à payer les PAT et les bourses des étudiants avait été débloqué. Jusqu'à présent, il avait été dit que l'argent était arrivé, mais que des questions de procédure avaient été la cause du non paiement. Un dialogue a été établi et les PAT de Fianarantsoa avaient été les premiers à manifester. Les étudiants de l'ENS recevront, a dit la ministre de tutelle, leur dû. Néanmoins, les personnels de l'Université d'Antananarivo n'ont obtenu aucune réponse à leurs revendications et ils ont durci leur mouvement. Ils ont même bloqué Ankatso.

Des échauffourées ont eu lieu avec les forces de l'ordre. La tension est très vive. Le pouvoir est peut-être en train de répondre par la fermeté car il ne veut pas se laisser forcer la main. Le Premier ministre avait dit que le fait de faire la grève n'entraînera pas le déblocage de l'argent. C'est une épreuve de force qui est en train de se produire. Il est temps de lâcher du lest des deux côtés. On ne peut pas rester dans cette impasse actuelle. On sait que le budget destiné à cet effet existe ; le pouvoir sortirait grandi en résolvant ce problème qui peut entamer son crédit auprès de la population.