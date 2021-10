Madagascar: Trésor public - Plus de la moitié des chefs de service sont des femmes

Les femmes sont à l'honneur au sein du Trésor Public malgache. Elles y occupent des postes à responsabilité. En effet plus de la moitié, plus exactement 14 sur les 21 chefs de service de la Direction Générale du Trésor sont des femmes, inspecteurs du Trésor.

Regroupées au sein de l'Association des Femmes Inspecteurs du Trésor (AFIT), ces techniciennes entendent démontrer qu'elles n'ont rien à envier aux hommes en termes d'efficacité dans le travail.

Innovations

Raison pour laquelle d'ailleurs elles ont suivi, hier, une formation en leadership afin de renforcer leurs capacités de management. Une formation qui leur permet notamment de renforcer leurs acquis dans la gestion du personnel et d'avoir une nouvelle vision pour qu'elles puissent soutenir davantage les principaux responsables du Trésor Public dans leur mission.

« Ce renforcement de capacité est un outil permettant à toutes les femmes Inspecteurs du Trésor exerçant à Madagascar et auprès des postes diplomatiques et consulaires d'apporter des innovations dans l'exercice de leur fonction », a déclaré Angélique Hanitriniaina Rasolonjatovo présidente de l'AFIT. En tout cas, cette formation contribuera, non seulement au développement personnel de chacune des inspectrices du trésor, mais apportera aussi une valeur ajoutée certaine au Trésor Public, un des départements-clé du ministère de l'Economie et des Finances.

Soutien

Deuxième femme à occuper ce portefeuille ministériel à haute responsabilité, dans l'histoire de la République, la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a démontré par sa présence lors de l'ouverture de la formation son soutien aux initiatives et actions prises pour le développement du Trésor Public.

Elle a également profité de l'occasion pour partager avec les membres de l'AFIT, son expérience en la matière. Elle a, notamment, souligné qu'un leader doit inspirer confiance et donner aux autres l'envie de se surpasser. Créée en 1992, l'AFIT compte à ce jour 116 membres en activité et retraitées. À travers cette formation, l'association espère poursuivre les efforts et les améliorations apportées par le Trésor Public pour atteindre les objectifs du gouvernement.