Algérie: Transport des déchets ferreux - Première expédition par train vers le port de Bejaia

Alger — La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, mardi, le départ de la première expédition par train des conteneurs contenant des matériaux de recyclage des métaux destinés à l'exportation et ce à partir de la station de M'sila vers le port de Bejaia.

La cérémonie de départ s'est déroulée lundi, sous la supervision du wali de M'sila Abdelkader Djelaoui, en présence de Abdelouahab Aktouche, conseiller du directeur général de la SNTF, de Mourad Tazdait, directeur de la région ferroviaire d'Alger, des représentants du directeur général de la SNTF et des cadres et responsables de la wilaya, indique un communiqué de la STNF.

Ce partenariat "est le fruit des portes ouvertes sur le transport par les chemins de fer et son rôle dans le développement local, organisées à la wilaya de M'sila le 18 mai dernier, où ont été passées en revue les solutions et les potentialités proposées par la société en matière de transport des voyageurs et de marchandises au profit des opérateurs économiques de la wilaya", ajoute la même source.

Première du genre, cette opération est à même de soutenir la croissance économique locale, décongestionner les routes, limiter les accidents de la route et protéger l'environnement.

Elle s'inscrit en outre dans le cadre de la nouvelle stratégie adoptée par la société en vue d'encourager et de développer le transport de marchandises par train et partant booster l'économie nationale et accorder les solutions logistiques aux opérateurs économiques dans le domaine du transport, conclut la même source.