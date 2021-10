Madagascar: Ferme de Bongolava - Une première entreprise de transformation de l'agriculture

L'initiative vient d'une femme entrepreneure rurale, en l'occurrence Lysianne Rasamimanana. Elle a créé une entreprise rurale de transformation de l'agriculture et de l'élevage, dénommée Ferme de Bongolava, qui est basée à Tsiroanomandidy.

C'est une grande première dans le domaine du développement rural à Madagascar. Cette société agricole dispose d'un vaste terrain servant à développer des cultures de saison comme le riz, le maïs et l'arachide ainsi que des cultures de rente comme le café, sans oublier la promotion de la filière arboriculture tel que l'avocat et l'orange. En matière d'élevage, cette femme entrepreneure s'est lancée dans l'aviculture et l'élevage porcin ainsi que l'engraissement de zébus et l'élevage de vaches laitières. Compte tenu de la forte fluctuation des prix de ces produits agricoles et d'élevage, le promoteur de la Ferme de Bongolava, a opté pour la transformation de l'agriculture.

Lutte contre l'insécurité. Toutes les productions issues de la ferme ne sont pas ainsi commercialisées mais sont plutôt destinées à alimenter ses unités de transformation sur place. « Ce qui permettra de créer de la valeur ajoutée locale tout en générant des emplois pour la population provenant de nos trois communes d'intervention, à savoir, Tsiroanomandidy Fihaonana, Ambatolampy et Bemahatazana.

Notre objectif consiste, non seulement à contribuer au développement socio-économique de la région de Bongolava mais aussi, à contribuer à la lutte contre l'insécurité dans ces communes qui sont catégorisées en zone rouge. Pour ce faire, nous recrutons autant que possible des jeunes ruraux à travailler dans la Ferme de Bongolava pour éviter leur oisiveté. Rien que pour les activités agricoles saisonnières, nous travaillons en partenariat avec 450 ménages ruraux depuis la campagne de production jusqu'à la période de récolte », selon les explications du promoteur de ce projet.

Produits très prisés. Parlant de la transformation de l'agriculture proprement dite, la Ferme de Bongolava vient de produire des glaces fermières et des esquimaux artisanaux, à base du lait des vaches et des œufs issus de la Ferme. « Ces produits alimentaires qui sont 100% naturels et sans conservateur, étaient très prisés lors de la 12e édition de la Foire de l'Elevage, de la Pêche et de l'Agriculture, organisée dernièrement par le MPE (Malagasy Professionnels de l'Elevage) à Nanisana ». Des produits de charcuterie seront bientôt lancés sur le marché.

Par ailleurs, cette entreprise rurale œuvre pour la préservation de l'environnement en effectuant chaque année un reboisement des arbres autochtones, et ce, dans le but de protéger les sources d'eau alimentant la ferme. « Il faut savoir que tous nos produits sont naturels en amont jusqu'en aval des chaînes de valeur. Nous fabriquons nous-mêmes, des engrais composts à base de débris végétaux et des fientes d'animaux, entre autres », a-t-il conclu.