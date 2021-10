Cameroun: « Mon film touche un sujet sensible »

interview

Françoise Ellong, réalisatrice et productrice camerounaise.

Vous êtes au Fespaco pour présenter le film « Enterrés ». Comment appréhendez-vous cette compétition ?

Pour les projections je n'appréhende pas trop, je veux juste que le maximum de personnes vienne voir le film et découvre le risque énorme que nous avons pris. Je ne suis pas inquiète d el'appréciation du public.

J'ai croisé de nombreux cinéphiles, jeunes et moins jeunes, qui sont impatients de voir ce film. Sinon j'ai décidé d'aller dans toutes les salles pour regarder les films qui sont en compétition contre moi (Ndlr : Catégorie « Perspectives : long métrage documentaire et fiction») pour regarder où notre film se situe, mais je pense que ce qui m'importe le plus c'est la rencontre avec le public.

C'est vrai que j'aimerais remporter ce prix, il ne faut pas se leurrer, parce que je pense que cela peut être important pour l'industrie cinématographique camerounaise de remporter un prix, qu'il s'agisse des prix spéciaux ou des prix officiels. Être ici au Fespaco est déjà une victoire, mais ce serait vraiment super de ce trophée au payset que nous ne passions pas inaperçus cette année à Ouagadougou.

Comment vivez-vous ce Fespaco de l'intérieur, en tant que cinéaste en compétition ?

C'est la première fois que je vis le Fespaco en compétition. J'ai été encompétition pour la sélection officielle en court-métrage en 2017, mais c'est Martin Poulibe qui était venu ici représenter le film. J'ai participé à la Journée cinématographique des femmes africaines avec le Fespaco en 2015, mais c'est vraiment la première année que je baigne à fond dans ce prestigieux rendez-vous.

Je suis quelqu'un d'hyper optimiste en général. Je pense que quand on représente son pays dans une compétition comme celle-ci, il faut que quand on repart chez nous, nous ayons laissé dans l'esprit des autres Africains qu'au Cameroun il y a des gens qui savent faire des films, il y a du savoir-faire. A chaque fois que je vais dans ce type d'événements, je présente les acteurs camerounais, les techniciens, entre autres, afin que cela leur crée du boulot.

Quel est le message que renvoie votre film « Enterrés (Buried) » ?

« Enterrés » touche à un sujet assez sensible en réalité, mais quand on me connaît, on sait que j'ai ma façon assez particulière d'emmener les choses. C'est une introspection assez particulière où je mets chacun face à ses responsabilités. Quand on est face à la souffrance des personnages, je veux qu'on se demande quel est notre apport, quelle est notre contribution à ce que les choses aillent mieux. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? C'est la grande question du film, que Ndewa, le personnage joué par Anurin Nwunembom soulève en effet. Voilà ce que j'ai envie que mon spectateur ressente à la sortie du film.