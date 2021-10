Madagascar: Secteur mines - Le Code minier aux oubliettes ?

Les grandes lignes de la réforme du Code minier devaient être présentées à l'actuelle session parlementaire. Des sujets restent encore à traiter.

On n'en parle plus depuis des mois. Le ministre des Mines intérimaire, le Premier ministre Christian Ntsay, n'a jamais mené une seule réunion avec le comité de réflexion sur la réforme du Code minier depuis qu'il est à la tête du ministère suite à la démission de Brice Randrianasolo, le 18 août 2021. Les réunions ont déjà été quelque peu compromises lors de la pandémie en 2020. Cette année, elles ont pu reprendre, une fois par semaine ou par mois, dépendant de l'emploi du temps des membres du comité, sans pour autant aboutir à des ententes finales. Le changement de stratégie est chuchoté dans les couloirs. « La mise en place d'un deuxième comité serait en cours pour suppléer le comité en place depuis le mois de janvier 2020 » informe une source.

« De nouvelles réflexions sont surement demandées vu le changement au niveau du ministère » ajoute-t-elle. Le comité comprend les représentants des opérateurs des petites mines, de l'administration qui est le ministère chargé des Mines, du Syndicat, de la chambre des Mines et de la société civile. Le goulot d'étranglement résidait surtout dans les « intérêts » des grandes mines.

Pas de statut

« L'augmentation du taux des ristournes et redevances pour les grandes compagnies minières ne constitue plus un problème. Les réflexions ont été basées sur une très bonne équation rationnelle et le système peut être appliqué. 0, 5% de ces taxes peut même être versé dans le basket fund de l'Etat» livre un représentant au sein du comité.

Mais d'autres enjeux doivent être pris en considération, comme la portée de la loi LGIM (Loi sur les grands investissements miniers) qui ne s'applique pour le moment qu'à la société Ambatovy. Alors que le projet Wisco (exploitation du fer de Soalala) est remis sur le tapis. La LGIM relate les 2% de redevances minières lesquelles bénéficient de 50% d'abattement tarifaire. Cette loi accorde d'autres avantages au niveau des procédures d'exportation relatives au droit de certificat de conformité. Un droit qui est à vingt fois plus pour l'exportation du cristal par exemple, en tenant compte du pourcentage de prix de vente international. Concernant les petites mines justement, a-t-on songé à la gestion efficace et efficiente des ruées qui surviennent à l'improviste ? Les opérateurs en petites mines n'ont toujours pas de statut particulier.

Le circuit des ristournes et redevances ainsi que les laissez-passer à payer par ces opérateurs ne sont pas clairs et restent très ouverts à toute forme de corruption. Deux régions en particulier sont citées par les opérateurs en petites mines. « On nous demande de payer 15 ariary par kg pour ce laissez-passer en ligne délivré par le ministère. Et où va tout cet argent alors que nous payons déjà des ristournes auprès des communes ? » se demande un opérateur. La question des saisies des produits sur les routes nationales fait aussi débat au sein du comité. A plusieurs reprises ce sont des procureurs qui effectuent ces saisies et non la police des mines.