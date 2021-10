Madagascar: Santé - 31% des décès prématurés attribuables à la pollution

La pollution sous toutes ses formes gagne du terrain dans le pays. C'est le constat révélé lors de l'atelier de lancement du projet d'élaboration d'une feuille de route sur la pollution, effectuée hier au Soanala Ambatobe.

Les problèmes de santé qui touchent le plus de gens sont en partie dus à la pollution. Les principales conclusions pour Madagascar indiquent que 31% des décès prématurés de 2016 à Madagascar étaient attribuables à la pollution.

Madagascar a le deuxième pourcentage le plus élevé des décès dus à la pollution dans le monde, selon ce chiffre. Ainsi selon les constatations, la pollution tue cinq fois plus de personnes que le sida, le paludisme ou encore la tuberculose réunis. « L'heure est grave. La pollution n'est plus une théorie et ses conséquences sont palpables sur la santé de la population. On estime que 22,3% des décès sont dus à la pollution de l'air, ainsi près 40 000 personnes meurent chaque année à cause de cette pollution.

On estime donc qu'établir une feuille de route sur la pollution est une priorité », indique Rivosoa Rabenandrianina, directeur du développement durable au sein du MEDD. En 2016, 60 000 personnes sont mortes à cause de la pollution de l'eau, de l'air et du sol. L'exposition à la pollution a entraîné une perte de 3,3 millions d'années de vie en bonne santé en 2016. Des pertes de productivités découlent des maladies liées à la pollution. « En termes de coût, les décès ont coûté à Madagascar entre 117 millions et 166 millions de dollars en 2015 », enchaîne le responsable.

Gestion des déchets

Récemment, l'enfumoir d'Andralanitra a entraîné l'étouffement de la capitale. La santé des habitants riverains est menacée par non seulement la pollution de l'air mais aussi la pollution de l'eau due à la nappe phréatique contaminée. « La décharge d' Andralanitra est saturée, elle a été ouverte en 1975 en tant que décharge de la capitale. Au vu de la pression démographique, Andralanitra ne suffit plus. Pour nous, la fermeture de cette décharge serait l'une des solutions pour réduire les conséquences en termes de pollution. Ainsi, il est important d'en trouver une autre », indique Salama Jean Claude, directeur de la gestion des pollutions des déchets et de l'intégration de la dimension environnementale.

Le triage des déchets devra améliorer la gestion de ces derniers et ainsi la réduction de la pollution. « Nous avançons dans la recherche de solution en termes de gestion de déchets. La solution consiste à ériger des centres de tris au niveau des districts. C'est le cas du centre de tri de Manandriana dans la commune de Sabotsy Namehana», conclut le directeur du développement durable.