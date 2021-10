Madagascar: Niu Raza primée au « New England Music Awards »

Déjà une véritable consécration pour cette chanteuse dont le parcours ne cesse d'impressionner depuis ces dernières années. Niu Raza continue son ascension fulgurante sur la scène internationale.

Particulièrement très active depuis le début de cette année 2021, la chanteuse malgache que la grande majorité a surtout découverte grâce à son titre intitulé « Ampy izay » sur les réseaux sociaux il y a 4 ans de cela, conquiert toujours autant.

Doucement, mais sûrement, à l'image de ses ballades romantiques et de ses chansons les plus entraînantes, la jeune femme vient de marquer un grand coup en étant la première artiste malgache primée au « New England Music Awards ». Un prix exceptionnel qui récompense depuis 2012 tous les musiciens et artistes résidant dans la région de la Nouvelle Angleterre aux États-Unis, celui-ci s'affirme comme la grande fierté de Niu Raza. Résidant au pays de l'Oncle Sam, la chanteuse n'a jamais oublié pour autant ses origines et n'a cessé de scander les valeurs de son pays natal. Ce qui lui a ainsi value d'être récompensée dans la catégorie « World Act of the Year » lors de cette cérémonie.

Sur ses réseaux sociaux, la jeune chanteuse Niu Raza ne cache pas sa joie et encore moins sa fierté d'honorer à travers cette récompense son pays, ainsi que ses fans. « Vos rêves sont valides ! Chaque chose en son temps! Le succès du jour au lendemain est rare ! Ne désespérez jamais, persévérez, car les bonnes choses viendront à vous le moment venu » souligne-t-elle.