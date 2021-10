Gabon: Lambaréné - Le Ministre Daouda visite plusieurs établissements et projets scolaires

Dans le cadre de sa tournée provinciale initialement lancée depuis plusieurs jours à l'intérieur du pays, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de l'Education Nationale, Patrick Mouguiama-Daouda, a séjourné ce mardi 19 octobre 2021 à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué.

Au cours de son court séjour dans la ville du Grand Blanc, le Ministre de l'Education nationale a procédé à la visite de plusieurs établissements et projets scolaires de la localité, puis s'est entretenu avec le corps enseignant et les responsables des administrations scolaires.

Accompagné de sa forte délégation, du Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Barnabé Mbangalivoua, et de plusieurs autorités civiles et militaires, le Ministre Mouguiama-Daouda a procédé à la visite de quatre (4) établissements scolaires publics, situé dans les deux arrondissements de la commune de Lambaréné. Parmi ces structures scolaires visitées, le lycée d'État Charles Mefane, existant depuis plus de cinquante ans environ, a été jugé comme étant l'un des établissements scolaires publics modèles au niveau de la province comprenant plusieurs dépendances et un internat (actuellement en travaux de réhabilitation) pour les élèves des zones reculées.

Trois grands objectifs ont motivé la descente du patron de l'Education nationale gabonaise au sein des établissements scolaires dans les capitales provinciales du pays. Notamment, faire le constat de l'effectivité de la rentrée scolaire, s'imprégner des travaux de réhabilitation des internats et des structures administratives, et de transmettre aux Directeurs des académies et Chefs d'établissements des orientations stratégiques dans le cadre de gouvernance des établissements.

Patrick Mouguiama-Daouda a, en ce sens, indiqué que sa visite dans les écoles et lycées s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme relatif au système de l'éducation, (de la formation et de l'éducation civique, et plus particulièrement son projet inhérent à l'élargissement de l'offre éducative).

La visite du ministre de l'Education Nationale dans les établissements scolaires de la commune de Lambaréné s'est effectuée sous l'assistance des autorités locales qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Le Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Barnabé Mbangalivoua, a de ce fait ,salué le Ministre pour son engagement à développer davantage le secteur de l'éducation à travers cette mission à l'intérieur du pays.

Avant son passage à Lambaréné, dans la ville du Grand Blanc, Gamba, Tchibanga, Mouila, Ndéndé et Lebamba sont entre autres localités qui ont accueilli le Ministre de l'Education nationale, Patrick Mouguiama-Daouda.