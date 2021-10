Gabon: SUNU Assurances / TOUREX CORPORATE - Une union au service de la clientèle

SUNU Assurances IARD Gabon, en partenariat avec TOUREX CORPORATE, a lancé le service AUTO CONNECTEE le mardi 19 octobre 2021 à Libreville.

Une union entre les deux partenaires, qui va permettre aux clients, de bénéficier d'une prestation de service de géolocalisation et de gestion d'une flotte de véhicule, en plus d'une couverture d'assurance de qualité.

La cérémonie de lancement officiel du partenariat entre SUNU Assurances IARD Gabon et TOUREX CORPORATE était sobre tout en respectant les prescriptions gouvernementales sur la lutte contre le covid-19. Plusieurs acteurs du monde des assurances étaient présents à ce rendez-vous au bonheur de Patricia Bouddhou Chavihot Directrice Générale de SUNU Assurances IARD Gabon , Annabelle Bongo, Directrice Générale Adjointe de SUNU Assurances IARD Gabon et Khader Touré(Directeur Général de TOUREX CORPORATE).

Dans son propos introductif, la Directrice Générale de SUNU Assurances IARD Gabon, Patricia Bouddhou Chavihot a présenté la structure dont elle est la première responsable. Elle estime que l'ambition de SUNU Assurances, c'est d'être leader dans les assurances et les services financiers. Le groupe Sunu, dira t-elle, a l'ambition d'accompagner les femmes, les hommes et les organisations dans ce qu'ils ont de précieux, ceux qui veulent matérialiser leur potentiel et de préciser aussi que le client est au centre de tout."Le Groupe SUNU porte des valeurs, aux nombres desquelles se retrouvent : L'Agilité et l'Innovation pour sans cesse oser, changer et se renouveler ». Il est également un groupe solide avec plus de 54 milliards de fonds propres et plus de 391 milliards d'actifs gérés" fait-elle savoir. Elle tient à l'innovation.

Le partenariat entre TOUREX CORPORATE et le Groupe SUNU est une coopération totalement Sud-Sud, a tenu à préciser Khader Touré, Directeur Général de TOUREX CORPORATE. Il a informé l'assistance de l'ouverture de TOUREX CENTRAL AFRICA, avec des cadres gabonais, qui portera à partir du Gabon, cette vision sur le marché de la CEMAC, notamment le Cameroun, les Congo, la Centrafrique et le Tchad.

Concernant l'offre AUTO CONNECTEE, Annabelle Bongo, Directrice Générale Adjointe de SUNU Assurances IARD Gabon, a déclaré que l'innovation du service « AUTO CONNECTEE », contenue dans les valeurs du Groupe SUNU, réside tant dans la technologie, que dans l'amélioration du service et dans l'ingénierie qui a été mise en place par SUNU Assurances IARD Gabon pour rendre cette offre quasi gratuite pour le Client Final.

https://www.youtube.com/watch?v=_LTGK96OarE&t=16s

Elle a davantage précisé que « AUTO CONNECTEE » c'est une :

Assurance + une balise offerte par SUNU Assurances IARD Gabon ;

Assurance + des frais d'installations offerts par SUNU Assurances IARD Gabon ;

Assurance + une plateforme de géolocalisation spatio-temporelle offerte par SUNU Assurances IARD Gabon ;

Assurance + une plateforme intégrée de gestion de la flotte (coût de la maintenance, gestion du carburant... ), offerte par SUNU Assurances IARD Gabon ;

Assurance + une plateforme qui augmente la sécurité des conducteurs et des passagers, offerte par SUNU Assurances IARD Gabon assurance + une assistance 24H/24 et 7J/7, permettant à tous les usagers d'être pris en charge, offerte par SUNU Assurances IARD Gabon ;

Assurance + une assistance pour la récupération du véhicule en cas de sinistre, offerte par SUNU Assurances IARD Gabon ;

Assurance + une disponibilité via les téléphones mobiles et via un portail web, offert par SUNU Assurances IARD Gabon.

L'on peut dire que le partenariat entre SUNU Assurances IARD Gabon et TOUREX CORPORATE a de beaux jours devant lui.