Congo-Kinshasa: Un rapport du GEC met en garde contre un fort taux d'abstention en 2023

interview

Le rapport révèle notamment un désengagement politique croissant des Congolais face à des acteurs politiques de moins en moins populaires.

"La RDC face à la démobilisation politique, perte de confiance et risque d'une abstention élevée", c'est le titre de ce rapport élaboré par le Groupe d'études sur le Congo (GEC) et le Bureau d'études, de recherche et de consulting international (Berci). Les auteurs affirment qu'il il pourrait y avoir un fort taux d'abstention aux prochaines élections en 2023. Trésor Kibanbula, chercheur au GEC, a accordé un entretien à la DW.

DW : Pouvez-vous brièvement nous parler des points saillants de ce rapport ?

Trésor Kibangula : Environ la moitié des personnes interrogées ont plutôt une opinion favorable du chef de l'Etat et son premier ministre. La deuxième chose qu'il faut noter, ce qui est plus important, c'est que nous craignons qu'il y ait un taux très élevé d'abstention pour les prochaines élections parce que les Congolais commencent à perdre de plus en plus confiance aux politiques. Depuis que le GEC à commencer à faire des sondages avec Berci, c'est vraiment l'une des premières fois qu'on se retrouve avec ces risques d'abstention très élevés. On est en dessous de 50%, on est à 40% des personnes qui sont prêts à voter demain.

DW : Le rapport mentionne le fait que Félix Tshisekedi, qui incarne l'alternance, est confronté à une baisse importante de sa popularité depuis 18 mois.

Trésor Kibangula : Si on remonte jusqu'en février 2017, on constate une cassure après Genève. C'est vrai que la première année au pouvoir de Felix Tshisekedi, c'est une sorte d'année de grâce où les gens ont regardé comment les choses allaient se passer. Et comme vous l'avez dit, c'était une première alternance historique au sommet de l'Etat. Les gens avaient un petit espoir. Il y avait cette mesure de grâce en attendant de voir ce qui allait se passer. C'est pourquoi, la côte de popularité du chef de l'Etat est à la hausse pendant cette période là . Aujourd'hui, les gens attendent du concret. Les gens attendent de pouvoir accéder facilement à l'eau potable, à l'électricité, des améliorations des conditions sociales des Congolais. Seulement voilà, il y a beaucoup d'engagements du chef de l'Etat qui attendent d'être satisfaits.

DW : Justement, en parlant de cote de popularité, il y a un personnage qui ressort dans le tableau de perception pour les politiques et les membres de la société civile. C'est le docteur Denis Mukwege. Il est arrivé en tête de ce tableau. Quels sont les éléments qui le font placer en tête ?

Trésor Kibangula : il y a son engagement, la cause qu'il défend dans la partie Est du pays, on connaît Denis Mukwege pour son combat pour la cause des femmes contre les violences sexuelles. Ses prises de position assez claires sur la démocratie en RDC, sur les obstacles à la démocratie. Tout ça a contribué à construire cette image de quelqu'un en qui les Congolais ont confiance aujourd'hui. Il reste en tout cas l'un des personnages le plus populaire, même si, il faut le souligner aussi comme pour les politiques, sa cote de popularité aussi, et en légère baisse, on peut même dire qu'elle est en baisse.