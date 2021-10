Sénégal: Forte baisse des activités financières et d'assurance au mois d'août

Au mois d'août 2021, l'activité du secteur tertiaire a diminué de 3,2%, en variation mensuelle. L'information est contenue dans la dernière publication « Point mensuel de conjoncture @Octobre 2021 ».

Cette contreperformance est imputable à l'« information et communication » (- 9,1%), à l'« hébergement et restauration » (-9,1%), aux « activités financières et d'assurance » (-22,7%), aux «activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-5,3%) et aux « activités de service et de soutien de bureau » (-3,1%).

Sur un an, une croissance de 7,7% de l'activité du tertiaire est notée en août 2021, à la faveur du commerce (+7,1%), de l'« information et communication » (+22,6%), des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (>100%), du transport (+9,6%), des « activités de services et de soutien de bureau » (+8,2%) et, dans une moindre mesure, des « activités financières et d'assurance » (+6,0%).