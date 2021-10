Sénégal: (Maouloud 2021 à Tivaoune) "C'est dans le respect des ordres et interdits religieux que se trouvent l'esprit de la religion", Serigne Babacar Sy Mansour

Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidianes, a profité de la réception organisée à l'occasion de la commémoration de la naissance du Prophète Mohamed (Psl), lundi dernier, pour inviter les fidèles musulmans à se conformer davantage aux recommandations divines.

«La crainte de Dieu dans le respect de ses ordres et Ses interdits est la seule voie de sortie des épreuves, revers, fléaux, séditions, tribulations, épidémies, maladies cardiaques, spirituelles, sociales, régionales et internationales que nous vivons aujourd'hui», a-t-il dit.

Toujours dans son invite, le guide religieux a estimé qu'«au lieu de passer notre temps dans des conflits, à jouer, se moquer des gens, révéler leurs défauts, se vanter de nos généalogies à travers les réseaux sociaux et à chercher la sédition parmi les musulmans avec qui nous sommes liés par la foi et la Qibla, au lieu de tout cela, il faut un effort collectif visant à éradiquer la corruption».

Pour Serigne Babacar Sy Mansour, «c'est dans l'éthique des interactions, dans le respect des ordres et interdits religieux que se trouvent l'esprit de la religion, sa quintessence et la preuve de sa véracité. La négligence du Serviteur dans ses interactions a des conséquences désastreuses sur sa pratique cultuelle et pourrait causer la perte de ses récompenses en raison de ses mauvais comportements avec les autres».

Le musulman perd un de ses piliers, l'envie de perfection.

«Nous avons beaucoup perdu cette conscience de perfection, avons énormément reculé en matière d'éthique et nous interagissons mal avec nos semblables».

Ceci n'a que des conséquences négatives, analyse le Khalife de Tivaouane.

«Au même moment, les ennemis de l'Islam ont eu conscience de l'importance de nos nobles caractères et ont ainsi œuvré pour leur destruction, usant de toutes leurs forces intellectuelles, matérielles et stratégiques, avec la bénédiction de Satan. Tout cela est pour affaiblir leurs forces fondées sur l'éthique islamique et porter atteinte à l'union des musulmans. Ils savent que les nobles caractères de l'Islam constituent les fondements de la force des musulmans. Aussi leur ont-elles déclaré la guerre avec une armée dont les soldats sont la corruption et la discorde».

Face à ce constat, Serigne Babacar Sy Mansour appelle les fidèles à cultiver le culte de l'amour de son prochain.

«Serrons-nous la main, rendons-nous visites et aimons-nous les uns les autres. Sachons que même si nos visions diffèrent, nos cœurs nous unissent. Nous invitons tout le monde à suivre le modèle de celui que nous célébrons aujourd'hui : notre Maître Mohamed (Paix et salut sur Lui). Son modèle est fondé sur : l'Unicité de Dieu et Sa glorification, l'honnêteté, le respect des engagements, la maîtrise de la colère, le courage, l'abnégation, le djihad contre l'ennemi et contre l'égo, l'amour, la paix et la miséricorde sociale, c'est-à-dire se tenir aux côtés des nécessiteux, panser leurs blessures, essuyer leurs larmes et leur fournir les services sociaux dont ils ont besoin. Cela est plus que jamais nécessaire en ces jours où le monde traverse la pire crise sanitaire de son histoire moderne».