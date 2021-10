Ile Maurice: Parlement - Ken Arian et MK dans le collimateur de l'opposition

Il fallait s'y attendre. La nomination de Ken Arian, l'ancien conseiller spécial au bureau du Premier ministre comme le Chief Executive Officer de la méga compagnie, Airport Holdings Ltd, a fait sauter l'opposition. Les députés ont déposé leurs questions au bureau de la clerk hier.

Deux questions sont consacrées à sa promotion de Ken Arian. Rajesh Bhagwan, député du Mouvement militant mauricien (MMM), veut connaître les conditions de son embauche et les avantages qu'il aura en occupant ce poste. Il veut aussi savoir si Ken Arian est également le président des conseils d'administration d'Airports of Mauritius et d'Airport of Rodrigues. De son côté, Osman Mahomed demandera à Pravind Jugnauth de rendre publiques les qualifications de Ken Arian, les allocations et le salaire qu'il touche. Le député rouge souhaite aussi connaître le nombre des conseils d'administration sur lesquels il siège.

Il sera intéressant de voir si le Premier ministre répondra aux questions. Mais Pravind Jugnauth pourrait aussi déclarer qu'Airports Holdings Ltd est une compagnie privée et qu'il ne pourra répondre, comme il l'a déjà fait pour Air Mauritius dans le passé.

En parlant d'Air Mauritius, le député du Parti travailliste, Ehsan Juman questionnera le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, sur les Rs 12,5 milliards pour remettre à flot la compagnie d'aviation nationale. Ehsan Juman veut savoir de quel fonds le gouvernement a puisé cette somme.

Pour sa part, le député du MMM, Reza Uteem, cherche à savoir pour quelle raison Airport Holdings Ltd veut s'approprier des actions que des compagnies détiennent dans d'Air Maurtius. Il veut aussi connaître le coût de ces achats et comment ils seront financés.

Le Covid-19 et la campagne de vaccination sont un autre sujet qui retiendra l'attention. D'abord, au PMSD, le député Khushal Lobine souhaite connaître la quantité de vaccins achetés par le gouvernement et leur coût. Aadil Ameer Meeah du MMM cherchera le montant récolté par la Stade Trading Corporation sur les carburants pour l'acquisition de ces vaccins. Karen Foo Kune aura une question sur le nombre de tests antigènes vendus en pharmacie et combien de cas positifs ont-ils permis de détecter. Elle a aussi une question sur le séquençage. Son collègue du parti, Franco Quirin, a axé une question sur les patients ayant eu leur troisième dose de vaccin.

Au niveau du PTr, le député Mahend Gungapersad s'intéresse au sort des personnes n'ayant pas pu faire le vaccin pour des raisons médicales. Le whip de l'opposition, Patrice Armance, vient avec une question sur les erreurs présentes sur la carte de vaccination numérique émise par le gouvernement.

Le député Farhad Aumeer a au moins trois questions liées au Covid-19. Elles concernent notamment la vaccination pour les femmes enceintes, les tests PCR et l'utilisation des appareils pour la ventilation. Stéphanie Anquetil a une question sur le décès de la petite Keira Esther, morte après des complications liées au Covid-19. Toujours dans le domaine de la santé, Ehsan Juman revient sur l'achat des respirateurs auprès de Pack & Blister.

L'organisation des courses et la Gambling Regulatory Authority sont des sujets qui ont fait polémique. Le député Rajesh Bhagwan a déposé une question sur cette affaire. Une autre question du député concerne des allégations de harcèlement sexuel faites à l'encontre de Jean Michel Lee Sim. Il a une troisième question sur le renouvellement du contrat de Mavin Beekarry à la tête de la commission anticorruption.

Aadil Ameer Meea reviendra, lui, sur les nouveaux uniformes de la police. Cette affaire sera également abordée par le député Deven Nagalingum. Toujours au MMM, la députée Joanna Bérenger veut savoir si le gouvernement récupérera la somme de Rs 90 millions déposée par la mairie de Curepipe à la Banyan Tree Bank.

Plusieurs questions concernent également l'économie bleue. Le député Fabrice David cherche des informations auprès du gouvernement sur une éventuelle étude sur la pêche en eau pro- fonde et il veut en connaître le résultat. Sa démarche fait suite à un projet du gouvernement d'accorder des permis à des compagnies étrangères pour la pêche en eau profonde.

Ariane Navarre-Marie a, pour sa part, une question sur la distribution des cartes des pêcheurs. La compensation accordée aux pêcheurs après le naufrage de MV Wakashio figure parmi les questions du député du PMSD, Richard Duval.