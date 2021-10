Ile Maurice: Corruption présumée - Un directeur de compagnie réclame Rs 2,2 millions à un haut cadre du CEB

Le managing director d'une compagnie spécialisée dans la fourniture et l'installation de panneaux solaires, entre autres, réclame des dommages de Rs 2 202 500 à un haut cadre du Central Electricity Board (CEB). Il estime que ce dernier lui aurait causé préjudice via des propos humiliants, calomnieux et menaçants.

Dans une mise en demeure servie vendredi et rédigée par l'avouée Dya Ghose-Radhakeesoon et l'avocat Imtihaz Mamoojee, le directeur explique que les faits se seraient produits lors d'une réunion entre des stakeholders du domaine de l'énergie solaire le 13 octobre au siège du CEB à Ébène. «Avant que la réunion ne se termine, ce haut cadre m'a pris à part pour me menacer et tenir des propos déplacés.» L'homme l'aurait accusé d'opérer en collusion avec des agents du CEB pour débaucher les clients de ses concurrents, ajoutant que ladite entreprise connectait illégalement de nombreux systèmes photovoltaïques au réseau.

Par ailleurs, son locuteur lui aurait dit que des plaintes ont été déposées auprès du CEB à ce propos. «Il m'a dit qu'il prendrait des mesures pour que le CEB ne fasse appel à ma compagnie pour la fourniture de ses systèmes photovoltaïques. Il m'a accusé d'être l'auteur de pots-de-vin tout en refusant de mettre ses allégations par écrit. Des accusations non fondées et déplacées.»

Le directeur de compagnie réclame Rs 2 202 500 et des excuses du haut cadre. Nous avons contacté le principal concerné mais en vain.