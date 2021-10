Congo-Kinshasa: 3ème cycle de l'Examen Périodique Universel des droits humains - La société civile évalue les progrès et les difficultés pour dessiner une feuille de route et assurer sa mise en œuvre effective

Dans le souci d'avoir des formations inclusives, l'organisation non Gouvernementale Suisse UPR.info, en partenariat avec le Centre Carter, le Bureau Conjoint des Nations-Unies aux Droits de l'homme (BCNDUH) et la Commission Nationale des droits de l'homme (CNDH), après les parlementaires de la Commission Nationale des droits de l'Homme, les membres du Comité interministériel des Droits de l'homme, a lancé le début de l'atelier sur le processus de la mise en œuvre des recommandations du 3ème cycle de l'Examen Périodique Universel (EPU) du conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ce mardi 19 octobre 2021, avec la société civile au siège du Centre Carter à Kinshasa.

En cette première journée, cet atelier de deux jours qui vient après ceux qui se sont tenus avec les parlementaires et les membres du Comité interministériel des droits de l'homme a enregistré à son ouverture, des discours des organisateurs en commençant par le Bureau Conjoint des Nations-Unies aux Droits de l'homme qui a, à travers les mots de son Directeur pays, invité les participants à cet atelier à engager des échanges francs et constructifs, tout en profitant pleinement de l'expérience de l'UPR.info et d'autres partenaires impliqués dans cette organisation pour plus d'efficacité et d'efficience dans leurs actions.

Il a, en outre, appelé toutes les parties prenantes à travailler en synergie car l'Union fait la force.

Depuis 2007, le Centre Carter travaille en RDC dans la gouvernance du secteur minier, la transparence électorale et dans la promotion et la protection des droits humains. Sa Représentante, Marie-Joséphine Ntshaykolo, a laissé entendre que dans le cadre du 3ème cycle de l'EPU, son organisation va accompagner les Organisations de la Société Civile dans l'élaboration du rapport alternatif, la pré-session au niveau national, le dialogue interactif à Genève et le suivi des recommandations.

Elle a renchéri en indiquant qu'un financement sera octroyé aux organisations féminines afin de suivre sa mise en œuvre. "Le Centre Carter, dans le cadre de son programme Voix et Leadership des Femmes financé par le Canada, octroie des financements aux organisations féminines leur permettant, entre autres, de faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations EPU formulées à l'endroit de la RDC", précise-t-elle.

La Directrice Exécutive de UPR.info, Mona M'bikay a, pour sa part, martelé sur le fait qu'avec la Société Civile, des ateliers se sont déjà tenus depuis 2018 sur la rédaction des rapports à la base des dialogues interactifs, des plaidoyers qui fournissent des informations aux ambassades en République démocratique du Congo sur la situation des droits humains et les solutions proposées. " Sur base de cela, vous avez eu l'occasion de former l'agenda des droits humains et quant aux 237 recommandations acceptées par la RDC, vous avez défini des stratégies sur le soutien et la mise en œuvre des recommandations. ", a-t-elle rappelé. "Nous allons faire le point sur les progrès réalisés, les défis rencontrés et dessiner une feuille de route pour assurer une mise en œuvre effective des recommandations d'ici 2024 lors du quatrième cycle", conclut-elle.

A la clôture de la première journée, les participants se sont dit satisfaits du programme qui, sans nul doute, renforcera leurs compétences pour mieux suivre les recommandations des droits de l'homme. Selon l'agenda, ces assises de deux jours prendront fin ce mercredi 20 Octobre 2021.