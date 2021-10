Congo-Kinshasa: 1er colloque Panafricain de sensibilisation sur l'albinisme - Ntumba Luaba loue l'appui de l'Union Africaine dans la défense des droits des personnes vivant avec albinisme

La République Démocratique du Congo abrite depuis mardi 19 octobre 2021, la première édition du Colloque Panafricain de sensibilisation sur l'albinisme, au Pullman Hôtel.

Avec comme thème : " 'Solidarité africaine en faveur des personnes atteintes d'albinisme : toujours aussi forts, envers et contre tout ", ces assises qui prendront juste deux jours, soit du 19 au 20 octobre sont organisées par le Panel Chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'UA, structure que dirige le Professeur Alphonse Ntumba Luaba. Lancé par le Président de la République et président en exercice de l'Union Africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce 1er colloque vaut son pesant d'or.

Dans son mot d'ouverture, le professeur Alphonse Ntumba Luaba a émis le vœu de voir qu'ensemble, les objectifs poursuivis soient atteints, ceux de réussir cette première édition du colloque. Cette ouverture solennelle s'est faite sous le thème: "Solidarité africaine en faveur des personnes atteintes d'albinisme : toujours aussi forts, envers et contre tout". Le numéro un du Panel a tenu à remercier tous les participants. Durant deux jours, les participants à ce premier colloque feront un état des lieux sur la situation des personnes atteintes de l'albinisme afin de prendre des mesures adéquates.

«Ce cadre de réflexion constitue l'aboutissement de l'une des priorités du Président de la République et Président en exercice de l'Union Africaine, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo : affirmer son engagement dans le respect des droits humains. Le respect des droits humains, c'est reconnaitre que les personnes atteintes d'albinisme jouissent des mêmes droits que les autres personnes. Le respect des droits humains, c'est aussi lutter contre toutes sortes de stigmatisations et de discriminations dont elles font face. Cet engagement vient appuyer les résolutions adoptées par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples réclamant la prévention des agressions et de la discrimination à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme. C'est ainsi que depuis 2015, l'Assemblée générale a décidé de commémorer chaque 13 juin la "Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme" », a déclaré le Coordonateur du Panel.

Dans la suite de son mot d'accueil, le Professeur Alphonse Ntumba Luaba a souligné que le début des années 90 a été soudainement marqué par une "chasse à l'albinos" notamment, en Afrique de l'Est et du Centre, qui s'est soldée par des attaques ainsi que des meurtres rituels, considérés comme de graves violations des droits humains. Ces actes ont pendant longtemps été passés sous silence. Le continent africain a fortement réagi à la présence des personnes vivant avec l'albinisme, dont les naissances ont toujours suscité de nombreuses réactions tantôt positives, tantôt négatives, cette dernière étant la plus répandue. Comme l'affirme Ninou Chelala, "l'albinos est la marque d'une étrangeté méconnue et incomprise qui éveille préjugés et émotions, laissant présager des imaginaires sociaux variables selon les cultures dès qu'il est question d'explication plus détaillée".

Après plusieurs sensibilisations, il admet des progrès significatifs atteints au niveau africain dans la démystification de l'albinisme au sein des sociétés et communautés. Mais, il a aussi dit qu'il y a encore beaucoup à faire car, plusieurs personnes atteintes d'albinisme continuent encore à faire face à des actes d'exclusion sociale et des imaginaires sociaux inexplicables, indéfendables et inacceptables.

Pour sa part, le Sénateur kenyan Isaac Mwaura a souligné son immense honneur d'ouvrir ce premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme, à Kinshasa. «Je me tiens ici pour exprimer tout mon attachement, depuis des années, aux valeurs des droits de l'homme et au combat que je mène, que nous devons mener ensemble, contre toutes les formes de discrimination. La science nous dit que l'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. L'albinisme est dû à une absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux, et il n'existe aucun remède à l'heure actuelle», a dit Isaac Mwaura.

Il revient de souligner que durant ces deux jours, plusieurs sous-thèmes sont au programme, tels que "Santé, Science et Recherche scientifique sur l'albinisme", "sensibilisation des communautés", "éducation, culture et genre pour les albinos" et "normes et législation en matière de promotion et de protection des droits des personnes atteintes d'albinisme". C'est vers la fin de ce programme que les participants à une mise en commun des résolutions qui sont tellement attendues.