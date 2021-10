Afrique: Relance des économies au profit de la RDC et de l'Afrique - Félix Tshisekedi - Retour sur un séjour de travail riche en actions aux Emirats Arabes Unis

Au cours de son séjour de travail aux Emirats Arabes Unis avec quelques ministres et délégués de la Fédération des Entreprises du Congo, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était sur tous les fronts pour la relance économique de la République Démocratique du Congo et de toute l'Afrique.

Un séjour de travail de tous les enjeux en peu de mots. En effet, Jour après jour, aux Emirats Arabes Unis, le Président Félix Tshisekedi a saisi toutes les opportunités pour défendre la RDC et l'Afrique en présentant divers avantages dont elles disposent pour des investissements costauds. Il a également amorcé des attaques percutantes par des plaidoiries importantes visant le redressement des économies africaines, frappées par les effets de la pandémie à Coronavirus.

Comme retombées, le Chef de l'Etat a regagné le pays avec 7 protocoles d'accord, des engins roulants pour les FARDC et une litanie d'investissements dont le montant global s'élève à 1 milliard de dollars américains. Un pari véritablement gagné par le Vice-Président de la SADC.

Un des temps forts marquant le passage du Président Félix Tshisekedi à la Fédération d'émirats, c'est sa participation, ensemble avec sa suite, au Global Business Forum of Africa, tenu mercredi 13 octobre 2021 à Dubaï. Au cours de ces assises organisées sous le thème "connecter les esprits, construire le futur", le Président Félix Tshisekedi a véritablement connecté les esprits de participants aux besoins et atouts que présentent la République Démocratique du Congo et l'Afrique pour les échanges internationaux et pour des investissements stratégiques.

«La République Démocratique du Congo aspire à devenir dans les prochaines années une référence en Afrique. C'est pourquoi, mon pays envisage de lancer un vaste programme de reconstruction et de modernisation afin de créer les conditions attrayantes aux nouveaux investissements. En effet, la République Démocratique du Congo et l'Afrique en général, souffre d'un déficit criant en infrastructures de base, ce qui constitue un obstacle à la promotion de la croissance économique», a déclaré le Président Tshisekedi dans son intervention à ce rendez-vous d'Expo Dubaï 2020.

Devant les investisseurs émiratis, le Chef de l'Etat n'a pas manqué de déballer une réforme déjà en marche dans son pays et qui va dans le sens de favoriser les échanges entre la République Démocratique du Congo et tous les autres pays du monde. «Face à la nécessité de changer de paradigme, le Gouvernement s'est doté d'une structure spécialisée, dénommée Agence Nationale de Promotion des Exportations, ANAPEX en sigle, ayant une double mission : primo, promouvoir les exportations de tous les produits congolais d'origine et secundo, assurer l'expansion commerciale de la RDC par l'intensification des échanges avec les pays partenaires», a-t-il précisé.

Et, en sa qualité de Président de l'Union Africaine, le Président Félix Tshisekedi a mis en exergue le rôle crucial que peut jouer l'Afrique pour relever le défi de la transition énergétique qui menace l'environnement avec des effets de changements climatiques. «L'Afrique offre plusieurs opportunités pour contribuer à cette transition en tant que deuxième poumon écologique mondial, avec le bassin du Congo. Elle a un fort potentiel de production d'énergie verte et renouvelable telles que l'énergie hydroélectrique et solaire.

Le continent africain regorge des matières premières qui rentrent dans la composition des batteries pour les voitures électriques. (... ), il faut noter que l'Afrique est le continent où, ces dernières années, la croissance économique a été la plus forte (plus de 5% par an en moyenne depuis 2000)», a soutenu le Président Tshisekedi avant d'atterrir en douceur par une note d'espoir. «Avec les Emirats Arabes Unis, à l'instar de tous les pays désireux de nous épauler dans notre New Deal de développement, nous serons sincèrement heureux de renforcer nos liens de coopération dans le domaine des infrastructures, de l'énergie, du développement des ressources humaines, de petites et moyennes entreprises, de l'agriculture et de nouvelles technologies de l'information et des communications».

Il y a lieu de rappeler qu'Aux Emirats Arabes Unis, le Chef de l'Etat était accompagné d'une délégation de la FEC et Messieurs Pius Muabilu, Molendo Sakombi et Christophe Lutundula, respectivement Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Ministre des Affaires Foncières et Vice-Premier Ministre en charge des Affaires Etrangères. Jean-Lucien Bussa du Commerce Extérieur était également présent parmi ses Collègues membres du Gouvernement qui ont vu des accords dans leurs domaines respectifs être signés grâce à la vision et à la politique du Président de la République démocratique du Congo.