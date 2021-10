Gambie: Le Président Barrow s'érige contre Darboe et promet de mettre un terme à sa longue carrière politique

Lors d'un meeting politique à Sukuta ce Samedi, le Président Adama Barrow a pris le podium et a déclaré que Mr Ousainou Darboe, le leader et sécrétaire général du Parti Démocratique Uni (UDP), est un patriarche. Il a aussi promis de mettre un terme à sa carrière politique lors de l'élection présidentielle du 4 Décembre.

Le Président Barrow a également révélé que Mr Fabakary Tombong Jatta lui a une fois rendu visite en 2017. Mr Fabakary Tombong Jatta lui avait confié au cours de cette visite qu'il serait un jour l'objet de trahison de la part du Parti Démocratique Uni s'il poursuivait sa collaboration avec ce parti. Le Président Barrow a ajouté qu'il était très en colère ce jour-là mais Mr Jatta lui avait également confié qu'il ne pourrait lui apporter son soutien que s'il mettait un terme à sa collaboration avec le Parti Démocratique Uni.

« Les ennemis du Président ne veulent pas que la paix règne dans ce pays car ils ne se préoccupent aucunement de l'intérêt supérieur du public. Mr Darboe a été mon guide et mon mentor mais il est d'un âge très avancé et ignore complètement de quoi il parle. Je tiens à l'informer que je mettrai un terme à sa carrière politique le 4 Décembre. Ce meeting politique que nous tenons aujourd'hui à Sukuta marque en effet le début de la fin de la carrière politique de Mr Darboe. »

Le Président Barrow a révélé au grand public présent qu'un homme d'un certain âge avancé lui avait une fois confié que Mr Darboe finirait ses jours en tant qu'avocat et opposant politique. Le Président Barrow a ajouté qu'il a non seulement compris mais approuve également le sens et la valeur de cette affirmation.

Le Président Barrow, dont le discours concernait principalement Mr Darboe, a déclaré que Mr Darboe ne pourrait jamais bénéficier du soutien d'une personne aussi généreuse et dévouée que lui. Il a confirmé que pendant 22 ans il a non seulement apporté aide et assistance à Mr Darboe, mais il a également utilisé ses propres ressources financières en vue de sponsoriser les activités politiques de Mr Darboe.

« Nous avons mené la lutte ensemble jusqu'à son arrestation. Lorsque j'ai été élu président, j'ai ordonné sa libération de la prison et je l'ai nommé Ministre des Affaires Etrangères, puis Vice-Président. Personne ne pourra l'aider autant que je l'ai fait. »

Il a reconnu que bien que Mr Darboe l'a introduit dans le circuit politique, il connait maintenant parfaitement bien le monde de la politique. Le Président Barrow a accusé Mr Darboe d'avoir " été l'auteur de déclarations qui sont loin de la vérité " lors d'un meeting politique à Basse.

« Il ignore complètement comment les routes de Basse ont été construites. Il est désespéré et incapable d'exercer une fonction de conseiller municipal ou de servir dans un Comité de Développement Rural. Il devrait rendre sa démission et se contenter de faire ses prières dans les mosquées car il est d'un âge avancé. Il ne serait absolument pas capable d'exercer mes fonctions. Il a proféré des menaces contre la communauté des Sarahulleh mais je tiens à vous informer que Mr Darboe n'aurait jamais été capable de m'aider à accéder à la Présidence car il languissait en prison. »

Les premiers vols de la saison touristique hivernale 2021-2022 commencent le 22 Octobre