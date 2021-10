Algérie: Le premier ministre installe le Conseil national des statistiques

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a procédé, mercredi, à Alger, à l'installation du Conseil national des statistiques.

La cérémonie d'installation s'est déroulée au Centre international des Conférences (CIC) Abdelatif Rahal, en présence de quelques membres du gouvernement dont le Ministre de la Numérisation et des statistiques Hocine Cherhabil, des représentants de nombreux organismes et institutions gouvernementaux, des représentants des partenaires sociaux et du patronat.

Cette installation coïncide avec la Journée mondiale de la statistique, célébrée tous les cinq ans.

Le Conseil national des statistiques regroupe de hauts cadres et experts nommés par décret exécutif pour une durée de quatre ans, des représentants d'administrations et d'entreprises publiques, des associations à caractère syndical et professionnel, des associations à caractère scientifique, culturel, économique et social, outre des personnalités reconnues pour leur compétence en la matière.

Les membres du Conseil national des statistiques ont été nommés conformément aux dispositions du décret exécutif n 21-249 dans le Journal officiel n 45 pour l'année 2021, portant nomination des membres du Conseil national des statistiques dans son nouveau mandat.