Algérie: Soirée de chant religieux à l'occasion du Mawlid Ennabaoui à l'Opéra d'Alger

Alger — L'Opéra d'Alger Boualem Bessaih a abrité mardi une soirée de chant religieux à l'occasion du Mawlid Ennabaoui, animée par des troupes d'Inchad et de Madih vétues de tenues traditionnelles, dans une ambiance empreinte de spiritualité.

Organisée par l'Opéra et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), avec le concours de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), cette soirée a été marquée par la participation des troupes "la Chorale d'Alger" et "Générations montantes" de Ghardaïa sous la houlette du maestro Mohamed Nedjar, outre des mounchidine de Constantine, Mostaganem et Tizi Ouzou.

A cette soirée mystique, le public s'est laissé entrainer par la portée spirituelle du Madih (chant religieux) interprété en arabe et en tamazight par les membres de la Chorale d'Alger, portant des habits traditionnels reflétant toutes la richesse et la diversité du patrimoine algérien.

La chanteuse andalouse Hasna Hani a interprété ensuite des classiques du patrimoine musical algérien et des chants de louange au Prophète Mohammed (QSSSL).

Au tour des chanteurs Adel Haned de Constantine, Ossama Bounar de Tizi Ouzou, Benaâlia Bendhahabia de Mostaganem et Najib Ayach de M'sila de monter sur scène pour interpréter des chants de louange du patrimoine évoquant la biographie du Prophète et le Mawlid Ennabaoui.

La soirée a été rehaussé par la présence de la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal ainsi que du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi et du ministre de la Formation et l'enseignement professionnels Yacine Merabi, ainsi que du wali d'Alger Youcef Chorfa.