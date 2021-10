Congo-Brazzaville: Congrégation du Saint-Esprit - Le père Alain Mayama élu supérieur général

Premier spiritain noir, le père Alain Mayama, membre de la province du Congo Brazzaville, actuel assistant du père général en résidence à Rome, a été élu supérieur général lors du Chapitre général des spiritains de Bagamoyo, en Tanzanie.

Depuis la fondation de la Congrégation du Saint-Esprit par Claude Poullart des Places en 1703, c'est la première fois que le Chapitre général des spiritains, qui se réunit du 3 au 24 octobre à Bagamoyo, en Tanzanie, a élu, le 18 octobre, un Africain en tant que 25e Supérieur général. Il prendra ses fonctions courant novembre pour les huit ans à venir.

Accueilli par l'assemblée capitulaire, le père Alain Mayama aura pour mission d'animer et d'accompagner par sa présence fraternelle les quelques 2 600 missionnaires spiritains travaillant dans plus de soixante pays sur les cinq continents. Il devra également accueillir et animer les milliers de laïcs qui partagent la spiritualité et la mission spiritaine.

De l'avis des spiritains, il est providentiel que l'élection ait pu avoir lieu en ce 18 octobre, jour où l'Église célèbre la fête de saint Luc, l'évangéliste de la miséricorde. Les premiers mots de la Règle de vie des spiritains sont les siens : "L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur " (Lc 4, 18-19).

Et, à en croire les multiples messages reçus à la Congrégation, il ressort que la nouvelle a été accueillie avec grande joie dans les missions des quatre coins du monde. Parmi ces messages : "Il va apporter un nouveau zèle missionnaire à la congrégation avec son équipe" : Wilfried. "Que le Seigneur lui donne la force et la sagesse pour porter cette nouvelle responsabilité avec courage" : Evarist. "J'étais à son ordination presbytérale, on est du même quartier, c'est un homme conciliant, à l'écoute, réservé, jovial et convivial. Doté de la culture francophone et anglophone, c'est un homme de synthèse" : Paulérik. "C'est une grande fierté et encore plus pour nous, les Congolais ; Alain est un homme responsable qui ne joue pas au chef" : Jean-Claude. "Humble, très accessible, proche de ses confrères, il reflète le visage des spiritains. Ses qualités de discernement et de synthèse lui permettent de consolider la diversité dans l'unité de la Congrégation" : Zacharie.

Le père Alain Mayama est né au Congo Brazzaville en 1971. Il fit la profession religieuse perpétuelle au sein de la Congrégation du Saint-Esprit en 1999, et fut ordonné prêtre en 2000. Il commença sa vie de missionnaire au Cameroun comme formateur. Ayant étudié aux États-Unis, il fut responsable de l'aumônerie de l'hôpital de Port Huron, à Détroit, de 2007 à 2008. Il poursuivit ensuite sa mission de formateur à Libreville, au Gabon, de 2008 à 2010. Cette même année, il revint au Congo Brazzaville comme supérieur provincial. Lors du Chapitre général qui s'est tenu également à Bagamoyo, en 2012, il fut élu assistant général, poste qu'il occupa à Rome jusqu'à ce jour.

Qui sont les spiritains ?

Après avoir traversé une crise interne à la fin des années 1960, cet institut clérical de droit pontifical aspire depuis plus de 300 ans à « évangéliser les pauvres et les opprimés ».

Depuis quelques années, la famille spiritaine a aussi beaucoup mis l'accent sur le dialogue interreligieux, et notamment celui avec les musulmans.

Cette vocation de la famille spiritaine à s'engager auprès des plus démunis remonte à la Pentecôte de l'année 1703, alors que Claude Poullart des Places, un avocat breton, décide de fonder, à Paris, le Séminaire du Saint-Esprit, pour former « des prêtres pauvres pour les pauvres ».