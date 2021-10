Afrique: Appel à candidatures - Netflix et l'Unesco lancent un concours destiné aux jeunes conteurs africains

Le concours des courts-métrages est ouvert aux cinéastes émergents d'Afrique subsaharienne sur le thème « Contes populaires africains réinventés ». Il est organisé par Netflix et l'Unesco. Les inscriptions ont débuté le 14 octobre et prendront fin le 14 novembre 2021.

Les candidats ou candidates doivent être originaires d'un pays d'Afrique subsaharienne et y résider. Ils doivent être âgés de 18 à 35 ans au moment de la présentation de leur candidature, avoir déjà réalisé un à deux longs métrages pour le cinéma (fictions télévisées, documentaires, etc.) ou deux à trois courts métrages et/ou des publicités. Les candidats doivent avoir un minimum de deux ans et un maximum de cinq ans d'expérience professionnelle démontrable dans l'industrie audiovisuelle. Six jeunes seront récompensés.

Pour y participer, les candidats sont invités à soumettre un synopsis de leur concept (pas plus de cinq cents mots) dans un format créatif ainsi qu'un lien vers un CV récent et un portfolio contenant des exemples de tout travail audiovisuel antérieur qu'ils ont produit. Les candidatures peuvent être déposées sur le site www.netflix-growcreative.com/unesco

Les gagnants du concours seront formés et guidés par des professionnels du cinéma et disposeront d'un budget de production de 75 000 dollars (environ 42 millions de FCFA) pour réaliser des courts métrages qui seront diffusés sur Netflix en 2022 sous la forme d'une « Anthologie des contes populaires africains ». Chaque lauréat recevra également 25 000 dollars. Le comité de sélection de Netflix et de l'Unesco accompagnera ensuite six lauréats pour réaliser un court-métrage de douze à vingt minutes.

Le concours des courts-métrages a pour principaux objectifs de découvrir de nouveaux talents et de donner aux cinéastes émergents d'Afrique subsaharienne une visibilité à l'échelle mondiale. « Nous voulons dénicher les adaptations les plus audacieuses, surprenantes et pleines d'esprit des contes populaires les plus affectionnés d'Afrique et les partager avec les cinéphiles du monde entier, dans 190 pays », indique le communiqué de l'Unesco.

L'Unesco et Netflix sont tous deux convaincus de l'importance de promouvoir des histoires locales différentes et de les faire connaître au monde entier. « Les contes populaires ont toujours été un vecteur important de transmission de la culture, du patrimoine et des valeurs aux générations futures, tout en invitant constamment la population à reconsidérer leur utilité dans nos sociétés contemporaines. Ce thème reprend l'aspiration 5 de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui célèbre l'identité culturelle africaine, l'héritage et les valeurs communes et l'éthique. Ce concours vise à tirer parti de cette longue tradition avec un regard moderne, en misant sur des nouveaux moyens de distribution de contenu artistique et créatif comme Netflix », poursuit le communiqué.