Afrique: Appui à la lutte contre la maladie - Africa CDC rassuré de l'accompagnement du ministre de la Santé

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumba Nkulu, a reçu récemment une délégation d'Africa CDC (Centre africain de contrôle et de prévention des maladies) venue d'Addis-Abeba et conduite par Jean-Paul Buhalagera, coordonnateur terrain d'Africa CDC en République démocratique du Congo (RDC).

Donner une idée générale de leur mission en RDC et informer le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de leur descente dans la province du Nord-Kivu touchée par la treizième épidémie de la maladie à virus Ebola, tels sont les sujets abordés lors de l'audience, a indiqué Jean-Paul Buhalagera, coordonnateur terrain d'Africa CDC en RDC. "Nous sommes venus appuyer le pays dans le cadre de la riposte à la maladie à virus Ebola et aussi contre la méningite.

Nous avons une délégation venue d'Addis-Abeba pour présenter d'abord les civilités au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, et ensuite pour lui donner une idée générale de la mission de cette délégation et informer son excellence sur le déplacement de cette équipe au front où sevit l'épidémie pour palper du doigt ce dont le pays a besoin afin de l'assister", a-t-il déclaré.

Le coordonnateur terrain d'Africa CDC en RDC a également expliqué au patron de la Santé les différentes aides qu'ils ont apportées au pays dans le cadre de la lutte contre la maladie." Cela fait beaucoup de temps que nous sommes en train d'appuyer la RDC à travers les quatre dernières épidémies d'Ebola et depuis l'avènement de la covid-19 ici, nous sommes en train d'appuyer et d'accompagner le pays", a-t-il poursuivi, tout en signalant que leurs experts basés en RDC ont été envoyés dans d'autres pays africains dont le Niger, le Mali, le Burkina-Faso et le Cameroun.

Il a également indiqué que le ministre Jean-Jacques Mbungani leur a promis son assistance et sa disponibilité totale en garantissant que la porte est grandement ouverte. Et le numéro un de la Santé en RDC n'a pas manqué d'indiquer à ses hôtes ce dont le pays a besoin en attendant la sortie du Plan de riposte à la maladie à virus Ebola, a-t-il conclu.