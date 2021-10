Congo-Brazzaville: Donation - L'Opdad offre des équipements médicaux à la maternité de Gamboma

La maternité de l'hôpital de base de Gamboma, dans le département des Plateaux, a reçu, le 19 octobre, un lot de matériel médical de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement (Opdad), que dirige l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso.

Le don de l'Opdad est composé des pèse-bébés électroniques avec toise, des kits d'accouchement, d'un appareil d'échographie, des fauteuils roulants, d'une boîte d'opération, d'un ordinateur, des chariots, des matelas et de plusieurs médicaments et équipements médicaux pré et post-opératoires, etc.

Pour l'administrateur maire de la communauté urbaine de Gamboma, le geste de l'Opdad aidera non seulement la maternité à combler le déficit en matériel médical dont elle est confrontée depuis des années, mais aussi plusieurs femmes dépourvues de moyens.

« Ce matériel vient améliorer la qualité du plateau technique de la maternité de Gamboma. Il va modifier le travail des sages-femmes dans l'optique de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile à l'accouchement, voire promouvoir la santé de la mère à l'enfant, d'où la marche vers l'objectif zéro décès à l'accouchement. Il est donc impérieux que ces médicaments et matériel reçus soient utilisés à bon escient », a déclaré, dans son discours, l'administrateur maire de la communauté urbaine de Gamboma, Ernest Félicien Ondzia.

De son côté, le directeur de l'hôpital a également exprimé sa joie de recevoir le matériel « important » de l'Opdad pour le bien-être de la population de cette ville.

« Nous sommes dans la joie, et nous remercions l'Opdad et la Fondation Congo Assistance. Nous sommes sans ignorer tout ce que cette Fondation est en train de faire pour la population congolaise depuis des années. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes à l'honneur, et nous ne saurons décevoir la Fondation dans la gestion de cet équipement. Ces médicaments et ce matériel seront utilisés au profit des mamans et des nouveau-nés », a indiqué le Dr Joachim Edziélé.

Selon le conseiller technique de l'Opdad et secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo, le geste fait à la maternité de Gamboma, devant les autorités préfectorales et municipales, s'inscrit dans une ambition globale de l'Opdad et de sa présidente, Antoinette Sassou N'Guesso, de se rapprocher de la population, afin d'y apporter une assistance selon les besoins.

« Ce que nous avons fait aujourd'hui est tout simplement le premier pas. C'est une façon de traduire l'affection et l'amour que la première dame du Congo porte pour Gamboma et pour les enfants qui naissent dans cette maternité. Nous allons nous battre pour mobiliser les partenaires afin d'offrir les soins de qualité dans cette maternité », a déclaré Michel Mongo.

Avec l'acquisition de ce matériel médical de pointe, les femmes enceintes et complètement démunies de Gamboma pourront désormais accoucher dans de bonnes circonstances et présager un avenir radieux pour leurs nouveau-nés.

Précisons que le don de l'Opdad intervient après les travaux de remise aux normes réalisés récemment par le Fonds des Nations unies pour la population et la mise en service du bloc d'accouchement.