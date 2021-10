Cote d'Ivoire: Sébastien Haller - Les statistiques folles de l'Ivoirien pour sa première saison en Ligue des Champions

Sébastien Haller devient le 2ème joueur de l'histoire derrière Erling Haaland à inscrire 6 buts en 3 matches de Ligue des Champions.

L'attaquant Ivoirien bat des records de précocité au plus haut niveau. Un début canon en Ligue des Champions. Sébastien Haller a découvert la compétition cette saison et ne cesse de faire parler de lui. Hier contre Dortmund lors de la 3ème journée des phases de groupe de Ligue des Champions, l'attaquant international ivoiriena encore frappé. A la 72ème minute, il marque le 4ème et dernier but de l'Ajax dans le match (4-0). Une réalisation qui lui permet de rentrer dans l'histoire.

En effet, en trois matchs, l'attaquant Ajacide a déjà inscrit six buts (quatre contre le Sporting Portugal, un contre Besiktas et un contre Dortmund hier soir) et délivré deux passes décisives (une contre Besiktas et une contre Dortmund). Sébastien Haller bat donc des records de précocité, puisqu'il est le joueur le plus décisif dans l'Histoire de la compétition pour ses trois premières rencontres. Contre le Sporting, Sébastien Haller est par ailleurs devenu le premier joueur à inscrire un quadruplé lors de son premier match depuis la refonte de la compétition en 1992. Incroyable ce que l'Eléphant réalise au très haut niveau.