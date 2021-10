Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - Pathis Andrad Talansi expose au musée Cercle africain

"De la planche à la toile" est le thème de l'exposition du bédéiste, caricaturiste, illustrateur et peintre Pathis Talansi qui a lieu, du 5 au 24 octobre, au musée Cercle africain de Pointe-Noire.

A travers son exposition inédite, l'artiste Pathis Talansi étend son registre pictural et allonge son champ culturel par ce passage sans faille des dessins sur papier à la toile. Avec humour et ironie, il peint dans ses toiles les faits, les mondanités et les travers de la vie courante. Les scènes de femmes presque dévêtues juchées sur les taxis et bus lors des carnavals des noces, l'exhibitionnisme vestimentaire ou sapologie lors des funérailles, le combat quotidien des hommes utilisant tous les moyens possibles pour aspirer vers le bonheur que font miroiter les espèces sonnantes et trébuchantes, la vendetta des agents des services publics d'eau ou d'électricité dans les quartiers, etc., sont autant des toiles qui décrivent le quotidien des Ponténégrins dans une ville aux allures d'un far west en miniature en diurne et, surtout, en nocturne avec ces nights-clubs où coule à flot la boisson en exhibant toutes les obscénités indicibles.

De son pinceau et de ses couleurs, Pathis Talansi partage ce regard du peintre, dessinateur ou caricaturiste sur les hommes et leur quotidien. Une réalité que tout le monde vit, voit et subit sans que personne ne crie gare. Malheureusement, comme dans un miroir, le citoyen se reconnaît dans la peau du bourreau et de la victime.

Adepte de la peinture dite populaire, Pathis Talansi dit toujours « que l'humour est un bon lubrifiant pour laisser passer des messages ».

L'exposition qui a commencé au musée Cercle africain tournera vers d'autres espaces culturels de la ville. Pointe-Noire d'où est né le projet est une ville qui fertilise son imagination. « Je veux jouer sur la quintessence des choses, essorer le visible pour dégager la réalité », a-t-il conclu.