Congo-Brazzaville: Etudes supérieures - La Flash lance la campagne d'inscriptions

La Faculté des lettres, des arts et des sciences humaines (Flash) de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville a lancé la campagne de pré-inscriptions au titre de l'année académique 2021-2022.

La campagne est lancée pour la période allant du 18 octobre au 10 novembre. Le lieu de dépôt des dossiers est la scolarité de la Flash. Pour le doyen de la Flash, le Pr Omer Massoumou, la composition du dossier des étudiants concernés doit contenir une demande manuscrite indiquant trois options, adressée au doyen de la Flash ; un extrait d'acte de naissance, délivré à la mairie ; une copie légalisée de l'attestation de réussite au baccalauréat 2020 ; une copie légalisée du relevé des notes du baccalauréat 2020 ; quatre cartes photos format identité ; un certificat de nationalité et un casier judiciaire délivré au parquet ; une enveloppe kaki format A4.

La campagne de préinscription concerne les nouveaux bacheliers, la réinscription et dérogation (redoublants et exclus) ainsi que les inscriptions par équivalence. Les baccalauréats acceptés au sein de cette faculté sont A, C, D.

Les étudiants admis à la Flash suivront un parcours dans l'un des départements ci-après : Arts, Langues vivantes étrangères, Sciences et techniques de la communication, Histoire-géographie, Philosophie-Psychologie-Sociologie-Anthropologie, Littérature et civilisation africaines- Langue et littérature françaises, Sciences du langage.