Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Don Bosco et Bazano à égalité, Rangers bat Tshinkunku, L'Shi Sport domine Kuya

La première victoire de la saison pour Lubumbashi Sport, sur Kuya au stade des Martyrs de Kinshasa, a servi de bouffé d'oxygène pour l'entraîneur Baylon Kabongolo, alors que Don Bosco a été tenu en échec par JS Groupe Bazano.

Trois rencontres de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) ont eu lieu le 19 octobre à Lubumbashi et à Kinshasa. Au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, il n'y a pas eu de vainqueur entre le CS Don Bosco et la Jeunesse sportive Groupe Bazano. Un but partout a été le résultat de cette rencontre de la 5e journée. Mwadi Kasaka a ouvert la marque pour les Guerriers de Bazano à la 41e minute. John Bakata a égalisé pour les Salésiens à la 62e minute, reprenant une tête de Kino Mwelwa repoussé parle gardien de but de Bazano. C'est le troisième match nul de la saison de Don Bosco coaché par Eric Tshibasu en six matchs. Don Bosco compte douze points. Bazano totalise sept points après trois matchs joués seulement.

Au stade des Martyrs à Kinshasa, l'AC Rangers a eu raison de l'US Tshinkunku par deux buts à un. Sylva Tshitenge a marqué le premier à la 9e minute de la partie pour les Académiciens de Kinshasa. Gege Musema a égalisé pour les Sanga Bilembi de Kananga coachés par le technicien Ivoirien Bruno Bla à la 35e minute. C'est à la 90e minute que Tshinkunku, au bout de la concentration, a prêté le flan, encaissant le but de la défaite par le biais de Mwimba Isala. Cette deuxième victoire d'affilée de Rangers permet à cette équipe d'atteindre neuf points en quatre matchs, alors que Tshinkunku est cabré à trois points après six matchs.

Un autre match disputé au stade des Martyrs s'est soldé par la victoire de Lubumbashi Sport sur l'AC Kuya de Kinshasa par la même marque de deux buts à un. Prince Tshal Musans a inscrit le premier but des Kamikazes de Lubumbashi dès la 8e minute, avant de signer le deuxième à la 69e minute. Efoloko Nzulama a marqué l'unique but du club dirigé par Jeannot Binanu avant la fin de la première période. L'AC Kuya est bloqué à trois points en cinq matchs, et L'Shi Sport compte quatre points en cinq matchs joués, et le coach du club Baylon Kabongolo, qui visiblement était sur un siège éjectable, a l'occasion de souffler un tantinet.