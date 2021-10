Algérie: La carte linguistique de Tamazight au pays au centre d'un colloque samedi à Adrar

Adrar — Un colloque sur "La Carte linguistique de tamazight en Algérie" se tiendra du 23 au 25 octobre à Adrar, a annoncé mercredi le Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA).

La rencontre, qui devait initialement se tenir l'année dernière et qui avait été reportée en raison de la conjoncture sanitaire imposée par la pandémie de Covid-19, se déroulera à la Maison de la culture d'Adrar avec la participation de différents acteurs concernés par la question.

Pour le HCA, la question de l'élaboration de la carte linguistique amazighe demeure une étape importante pour une planification globale et contribue à la concrétisation sur le terrain de l'institutionnalisation de tamazight.

Elle constituera la plateforme pour l'amorce de toute politique linguistique basée sur des données scientifiques, a-t-on souligné, précisant que la réalisation de cette carte linguistique, avec la participation de tous les professionnels du domaine, contribuerait à mettre en place une stratégie efficiente pour le développement et la valorisation de la langue amazighe en Algérie et aussi aux niveaux maghrébin et africain.

Vingt six (26) communications sont au programme de cette manifestation scientifique et sont réparties sur cinq (5) axes thématiques, dont "Réalité de la diversité linguistique en Algérie et perspectives dans la recherche scientifique académique, et "Carte linguistique en Algérie: Inventaire, statistiques et identification des variétés linguistiques amazighes en Algérie".

Les autres axes d'étude concernent "L'Atlas linguistique des variétés amazighes parlées en Algérie", "La classification dialectologique de l'oralité amazighe en Algérie", et "La politique linguistique en Algérie à travers la législation et les textes juridiques ainsi que les efforts de l'Etat pour valoriser les composantes linguistiques de l'identité algérienne".