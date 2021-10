Algérie: Valorisation de la mission de l'imam face aux défis de l'heure

Adrar — Le rôle de l'imam et la valorisation de sa mission par la formation pour faire face aux défis de l'heure et poursuivre sa noble mission de réforme au sein de la société ont été soulignés par les participants à un séminaire sur le thème "Mission de l'imam, enjeux et défis" ouvert mercredi à Adrar.

Organisée à l'initiative de l"école coranique Malek Ibn-Anas qui fut administrée par le défunt cheikh Moulay Touhami Ghitaoui, la rencontre a été l'occasion pour les intervenants (Imams, Choyoukh et enseignants) de mettre l'accent sur la nécessité d'une stratégie de formation permettant de dynamiser le rôle de l'imam dans la diffusion des préceptes de l'islam à la lumière des défis de l'heure et l'examen de différentes questions liées à la vie de l'individu et de la société.

L'imam Mohamed Mehdi Ghitaoui, de l'école coranique Malek Ibn-Anas, a indiqué que cette rencontre, tenue dans le cadre de la célébration du Mawlid Ennabaoui (naissance du prophète Mohamed QSSSL), vise à valoriser le rôle de l'imam et ses efforts dans la lutte contre le discours de la haine et dans la consécration de l'esprit de modération et du juste milieu en vue de trouver solutions aux différentes questions sociales conjoncturelles.

L'enseignant Mohamed Belarbi Fellah a évoqué, pour sa part, les desseins de la France coloniale visant à effacer l'identité nationale et ses composantes, avant de souligner le rôle joué par l'imam dans la préservation des constantes de la nation.

Khatir Safi (enseignant) a abordé, de son côté, la méthode du défunt cheikh Sidi Mohamed Belkebir dans l'accomplissement du rôle de l'imam, englobant une panoplie de missions sociales, à la fois en termes d'imamat, d'enseignement, d'accueil des invités, d'altruisme et de médiation dans le dénouement des conflits.

Les participants au séminaire se sont félicités de la décision des hautes autorités du pays de décréter une journée nationale de l'imam, mettant en relief l'importance de la consolidation de son rôle et sa sublime mission dans l'ancrage de la modération et du juste milieu.