Cote d'Ivoire: Promotion du secteur touristique - Des acteurs organisent une Université africaine du tourisme à Abidjan

La première édition de l'Université africaine du tourisme se tiendra, du 17 au 20 novembre 2021, à Abidjan, autour du thème : « La formation professionnelle et continue des acteurs de la filière du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs ».

L'information a été donnée par Jean Calvin Ethien, directeur d'Ethsun Institute, au cours d'une conférence de presse organisée, le mardi 19 octobre 2021, au Conseil national du tourisme (Cnt), à Abidjan-Plateau. Jean Calvin Ethien a également annoncé des innovations majeures au cours de cette édition.

Pour le directeur d'Ethsun Institute, il s'agit d'un programme de formation qui permettra aux apprenants de maîtriser les techniques de financement de projet immobilier et hôtelier ; la démarche qualité en hôtellerie et restauration ; les outils marketing et technique ; les techniques commerciales pour accroître le taux d'occupation d'un réceptif hôtelier ; la maîtrise du guide touristique et la stratégie de management d'un service hôtelier et l'intelligence managériale et stratégie de croissance d'une agence de voyage.

L'activité débutera d'abord par le grand oral du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, ensuite les participants auront des ateliers de formation et enfin une balade sur le plan d'eau lagunaire suivie d'un panel de haut niveau.

Quant à Kéita Mamadou, président de la Fédération des organisations professionnelles du tourisme et des loisirs, il a indiqué que ce renforcement de capacités vient à point nommé, dans la mesure où il permettra à un nombre important de personnes qui évoluent dans ce milieu de mieux comprendre l'environnement du tourisme et des loisirs, et d'adapter le fonctionnement des réceptifs aux besoins des usagers ou clients.

Notons que cette initiative est le fruit de la collaboration entre l'Ethsun Institute et le ministère du Tourisme et des Loisirs. Elle a pour objectif de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des managers et salariés issus des entreprises de l'industrie touristique afin que ceux-ci soient capables de lever les obstacles à l'accélération de leur croissance.